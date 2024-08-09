В Минтруда предложили повысить некоторым белорусам пенсию на сумму до 270 рублей. Кому повезет?

Опубликовано: 09.08.2024 16:27 , Обновлено: 09.08.2024

Министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко после заседания экспертного совета при Совете Республики Национального собрания 9 августа сообщила, что некоторым белорусам, согласно новому законопроекту, планируют повысить пенсию на сумму до 270 рублей.

Документ, по словам главы Минтруда, предусматривает увеличение пенсии для отдельных категорий ветеранов. “Речь о тех гражданах, которые в годы Великой Отечественной войны были награждены медалями и орденами за самоотверженный труд в тылу, и военнослужащих, [награжденных] за безупречную службу в тылу”, - рассказала Павлюченко.

Повышение пенсии для них составит от 55 до 270 рублей. Также, продолжила министр, “отдельным категориям ветеранов” должны увеличить ежегодную выплату к 9 Мая (на сколько, не уточняется).

Также законопроект предусматривает повышение пенсий на 110 рублей гражданам, “которые направлялись для обслуживания нашего воинского контингента во время боевых действий в Афганистане, на территории других стран”. По словам главы Минтруда, это медики, работники почты и кухни, которые сейчас на пенсии.

Ранее Telegraf.news рассказывал, в каких пяти случаях белорусы могут получить пенсию или социальное пособие досрочно. К примеру, это возможно при временном выезде получателя за пределы страны.

В Минтруда назвали 5 случаев, когда белорусы могут получить пенсию и пособие досрочно

Также мы писали, что Минтруда Беларуси объявило о плановом повышении размеров бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа. Соответственно, с этой даты должны соразмерно вырасти социальные пенсии, государственные пособия и не только. К примеру, для пенсионеров от 80 лет и старше при наличии инвалидности I группы социальная пенсия составила 216,5 рубля.

Минтруда Беларуси повысило бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастут соцпенсии и пособия с 1 августа?