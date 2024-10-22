Плюс 10%. Совмин определил, сколько будут тратить на белорусских пенсионеров в госпансионатах в 2025 году

Опубликовано: 22.10.2024 14:24 , Обновлено: 22.10.2024

Совет министров изменил нормативные суммы государственного финансирования учреждений социального обслуживания. На содержание одного постояльца социального пансионата из госбюджета с 1 января 2025 года будут выделять почти на 10% больше средств, чем в этом году. Точные суммы 22 октября озвучили в Министерстве труда и соцзащиты.

Новые нормативы прописали в постановлении Совмина №771. Его текст ещё официально не опубликован, но в профильном ведомстве рассказали, как изменится в будущем году денежное довольствие социальных учреждений - социальных пансионатов, территориальных центров соцобслуживания населения, центров соцобслуживания семьи и детей, которые финансируются за счёт средств местных бюджетов.

Если в этом года один койко-день в социальных пансионатах обходился бюджету в 32,88 рубля, то в будущем году - почти на 10% больше - в 36,06 рубля .

Изменятся в 2025 году и корректирующие коэффициенты, применяемые к данному нормативу, и количество койко-мест в пересчете на койко-дни, в зависимости от типа социального пансионата, пояснили в Минтруда. Там озвучили следующие нормативы:

для территориальных центров – 2151 рубль на одного обслуживаемого в год,

для отделений круглосуточного пребывания территориальных центров – 25,8 рубля на один койко-день,

для Минского центра семьи и детей – 2682 рубля в год ,

для Гомельского центра семьи и детей - 2272,7 рубля в год.

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[info_b]В настоящее время в Беларуси действует 91 государственный социальный пансионат (так с недавних пор в Беларуси начали официально называть дома престарелых), 146 территориальных центров соцобслуживания населения и 2 центра социального обслуживания семьи и детей.[/info_b]

В Минтруда сообщили, что до 2025 года планируют “расширить сферу применения нормативных методов бюджетного планирования”.

Напомним, с 1 октября 2024 года в Беларуси начали действовать новые правила для частных пансионатов - продолжить работу смогли только те учреждения, которые смогли получить лицензию. Таких по всей Беларуси оказалось только три, остальные - либо объявили о полном закрытии, либо приостановили работу.