Лукашенко отменил для работающих в госорганизациях пенсионеров ограничения на выплату пенсий

Опубликовано: 01.10.2025 19:40 , Обновлено: 01.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал Указ "О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих", в котором ввел аналогичные ранее принятым послаблениям для работающих не в госорганах пенсионеров.

Речь идёт об отмене с 1 января 2026 года ограничений на выплату пенсии за выслугу лет пенсионерам, которые не ушли с госслужбы.

Как будут отличаться пенсии у белорусов, зарабатывающих 1700 и 5000 рублей? Юрист рассказал о нюансах и назвал цифры

Авторы документа утверждают, что подготовили его, чтобы мотивировать пенсионеров не уходить с работы в госорганиазациях.

Лукашенко отменил ограничение по пенсиям работающих белорусов и снизил требование по страховому стажу для других

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артёменко сообщила, что в Беларуси в 2025 году выросло количество работающих пенсионеров на 15 тыс человек.

В Минтруда объяснили рост количества работающих пенсионеров в Беларуси. Каждый пятый