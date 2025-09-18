Как будут отличаться пенсии у белорусов, зарабатывающих 1700 и 5000 рублей? Юрист рассказал о нюансах и назвал цифры

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Опубликовано: 18.09.2025 11:24 , Обновлено: 18.09.2025

Многих белорусов волнует размер пенсии, который они получат, однако не все разбираются в нюансах, как работает система подсчета и коэффициентов в ФСЗН. Юрист с 20-летним стажем Кирилл Курбатский в своем TikTok-канале показал пример расчета.

По его словам, многие заблуждаются, думая, что пенсия у зарабатывающих, к примеру, 5000 рублей будет соответственно больше, чем у тех, кто получает 1700 рублей на руки.

Оказалось, что в ФСЗН установлены коэффициенты, которые корректируют систему расчета пенсии.

По словам эксперта, каждый белорус уже сейчас может зайти на официальный калькулятор ФСЗН и заранее предварительно посчитать сколько будет государственная пенсия. Но тем, кто ленится это сделать, Курбатский все показал на примере зарплаты одного из комментаторов.

“Естественно мы берем только те данные, которые человек написал, потому что вообще в принципе определение размера пенсии считается за период, когда человек работал, были отчисления фонда защиты и там высчитывается коэффициент в зависимости от отношения зародной платы к средней зародной платы”, - уточнил эксперт.

По словам юриста, если заработная плата составляет 1700 рублей, значит на данный момент пенсионный коэффициент будет 0,61 при условии, что человек к пенсии отработает 35 лет. Но уточнил, что коэффициенты считаются по-разному для мужчины и женщин, плюс учитывается время стажа.

“Так вот получается 0,61 коэффициент, следовательно приблизительно размер пенсии составит 723 рубля с копейками”, - почитал Кирилл Курбатский.

[inf]На портале ФСЗН даётся свой пример, как считается индивидуальный коэффициент заработка (ИКЗ):

ИКЗ – это соотношение Вашего фактического заработка и средней зарплаты работников по республике.

Например: в июле 2025 г. средняя зарплата работников в Беларуси была 2772,4 рублей:

Ваш заработок 2 700 рублей, тогда Ваш ИКЗ – 0,97389 (2 700/2772,4), а если ваша зарплата 3 500 рублей, тогда Ваш ИКЗ – 1,26244. [/inf]

Что касается зарплаты в 5000 рублей, то пенсионный коэффициент составит 1,8 из расчета средней заработной платы 2772 рубля по стране.

“Соответственно приблизительный размер пенсии составит 1083 рубля. Если мы берем соотношение зарплат двух людей 1700 и 5000, получается соотношение 2,94 практически в три раза. Но если мы берем соотношение пенсии, то получается 723 в первом случае и 1083 во втором случае. Соотношение уже получается полтора, то есть не 3”, - пояснил юрист.

Он напомнил, что в Беларуси действует и накопительная дополнительная пенсия, которую белорусы могут оформить самостоятельно.

“Поэтому друзья, внимательно пожалуйста, особенно те люди, которые зарабатывают больше средней заработной платы, вы не думайте, что у вас соответственно и пенсия намного будет выше. Она не будет намного выше. Особенно топ-менеджеры, программисты и так далее, у кого там зарплата 10000 рублей и выше”, - напомнил юрист.

По его мнению, каждый белорус, если есть возможность, должен делать себе дополнительную индивидуальную пенсию.

[infg]Посчитать свою примерную пенсию можно попытаться на официальном [link href=“https://psz.gov.by/calculator” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] калькуляторе [/link] ФСЗН.

Однако помните, что просто ввести свою зарплату не получится. На портале почему-то предложили белорусам самим считать тот самый ИКЗ и уже его вводить в соответствующее поле. В итоге полученная цифра может сильно отличаться от реальной из-за человеческого фактора.[/infg]

Ранее Telegrfa.news писал, что быть пенсионеров в Беларуси выгоднее, чем в России - к такому выводу пришли российские журналисты, сравнив соотношение пенсий к среднему заработку в двух странах с рекомендуемыми стандартами Международной организации труда (МОТ).

В Беларуси выгоднее? В России сравнили пенсии с белорусскими