Опубликовано: 12.04.2025 09:03 , Обновлено: 12.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал космическую отрасль "драйвером национальной экономики", выразив надежду на её "поступательное развитие" в будущем. Такие слова прозвучали в официальном обращении главы государства к белорусам по случаю Дня космонавтики, который 12 апреля отмечают в России и других странах постсоветского пространства.

В поздравлении, которое опубликовала Администрация президента, отмечается, что 12 апреля 1961 года, когда советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле “Восток-1” совершил первый орбитальный облёт Земли, для всего человечества началась новая эра в изучении Вселенной.

По словам Лукашенко, отечественные ученые, инженеры и конструкторы “с первых шагов на этом пути носят значимый вклад в мирное освоение космоса”. Он упомянул в своём поздравлении таких известных космонавтов, выходцев из Беларуси, как Пётр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий, а также Марину Василевскую - первую женщину, отправленную в космос в истории уже суверенной Беларуси.

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Лукашенко также заявил о том, что Беларусь “успешно реализует ряд космических проектов”, не вдаваясь в их подробности и цели.

“Мы создаем новые спутники, самое современное оборудование, осуществляем подготовку собственных кадров, что подтверждает имидж Беларуси как высокотехнологичной страны. Уверен, и впредь космическая отрасль будет поступательно развиваться, являясь драйвером национальной экономики”, - заявил Лукашенко.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году белорусская компания “Пеленг”, которая занимается производством оптико-электронной продукции военного и гражданского назначения, сообщила о разработке нового космического аппарата с разрешением 35 сантиметров. А председатель президиума Национальной Академии наук Беларуси Владимир Гусаков также заявлял, что белорусские и российские учёные начали разработку «лучшего в мире спутника», разрешение которого в перспективе достигнет 20 см. Подготовить к запуску этот спутник обещали в 2024-2025 годах, а на разрешение в 20 см, по их словам, можно рассчитывать к 2028 году.

Белорусские конструкторы начали разработку спутника с разрешением 35 см

В настоящее время в группировку спутников Союзного государства России и Беларуси, которая состоит из шести космических аппаратов, входит только один спутник дистанционного зондирования Земли белорусского производства, остальные – российские.