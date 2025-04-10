"Путин пригласил меня, но..." — Белорусская космонавтка Василевская рассказала, полетит ли на МКС еще раз

Опубликовано: 10.04.2025 14:26 , Обновлено: 10.04.2025

Первая белорусская космонавтка Марина Василевская на пресс-конференции 10 апреля ответила на вопрос Telegraf.news, где сейчас работает и полетит ли на Международную космическую станцию во второй раз.

Марина Василевская рассказала, что сейчас занимает пост заместителя председателя ОО «Белорусский фонд мира» по гуманитарному сотрудничеству и общественной деятельности.

«На самом деле мне очень нравится моя работа, моя команда и то, чем мы занимаемся. Благотворительной и миротворческой работой, международными проектами, связанными с целью мира, дружбы и счастья», — сообщила космонавтка.

Она согласна с мнением Юрия Гагарина, что надо всем людям побывать в космосе, чтобы ценить и понимать то, что имеют на Земле.

«Когда я была на МКС и первый раз посмотрела в иллюминатор, то заплакала от счастья, от красоты, которую я смогла увидеть своими глазами. Именно там я поняла, насколько мы должны ценить, любить и оберегать то, что мы имеем. К сожалению люди сейчас больше разрушают, стали более черствыми и злыми», — заметила Марина Василевская.

Также она подчеркнула, что в космосе и на МКС нет границ. Работают и американцы, и японцы, и россияне.

«Не закрыты люки между сегментами, люди общаются, работают и живут вместе годами. Там нет ссор, нет политики, потому что чуть внештатная ситуация, все сплоченно ее будут разрешать. Не закроешь люк, и скажешь: до свидания, я полетел. Очень хотелось бы мира на нашей земле, потому что главный и важный вопрос сегодня, как сохранить мир. И он зависит от каждого из нас», — считает спикер.

Полетит ли в космос во второй раз?

«Если Родина скажет полететь, полетим. Слава богу, у меня для этого все есть — и здоровье, и опыт. Владимир Путин пригласил меня в отряд космонавтов на работу. Но я пошла за нашим президентом и осталась в Беларуси, потому что у нас есть над чем работать. Если будет выход в открытый космос и командиром будет Олег Новицкий, то полечу», — сказала Марина Василевская.

В свою очередь начальник управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси, академик НАН Беларуси Петр Витязь, отвечая на вопрос, будут ли еще полеты в космос белорусских космонавтов, отметил: «Мы, как академия наук, всегда готовы выполнять поручения. Если они будут, то мы снова полетим. Но это и вопрос экономики. Если возможность будет и будет принято решение».

Напомним, первая женщина-космонавт из Беларуси Марина Василевская вернулась на Землю 6 апреля 2024 года спустя 2 недели пребывания в космосе. Запуск корабля прошел 23 марта в 15:36 с космодрома «Байконур». В экипаж, кроме белоруски, вошли также Олег Новицкий (командир, Россия) и Трейси Дайсон (США).

Первая белорусская космонавтка Василевская вернулась на Землю. Что она сказала?