"Необратимые изменения" - Василевская рассказала, как ощущается время на МКС и почему смогла нормально стоять только через 10 дней после прилета

Опубликовано: 10.04.2025 15:04 , Обновлено: 10.04.2025

Подъем в 6 утра, строгий график и невесомые будни: как выглядел обычный день белорусской космонавтки на МКС? Марина Василевская рассказала о сложностях космического быта — от часовых гигиенических процедур до «ватного» возвращения на Землю, а также раскрыла секреты космического меню и курьезный случай столкновения на «перекрестке» космической станции.

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Напомним, запуск корабля «Союз МС-25» с белорусской космонавткой Мариной Василевской на борту прошел 23 марта 2024 года в 15:36 с космодрома «Байконур». В экипаж, кроме белоруски, вошли также Олег Новицкий (командир, Россия) и Трейси Дайсон (США).

6 апреля 2024 года, в 10:17 аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-24» с Мариной Василевской приземлился в районе казахстанского города Жезказган.

Василевская стала первой женщиной в истории суверенной Беларуси, которая полетела в космос. Ранее она работала бортпроводницей в авиакомпании «Белавиа».

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Как идет время на Международной космической станции?

По словам Марины Василевской, время на МКС не идет быстрее или медленнее, чем на земле. Много работы и дел необходимо сделать. Подъем в 6 утра, отбой в 23 часа. Каждая минута была расписана, у каждого космонавта свой график.

«На земле — проснулся, умылся, попил чай и побежал. В космосе все бытовые дела делаются немного дольше. Например, на гигиенические процедуры отведен один час, чтобы умыться, почистить зубы, привести себя в порядок. Потом надо в рабочий модуль и приготовить себе завтрак», — сообщила она.

Марина Василевская заметила, что свою лепту вносит и невесомость. Она отметила, что ей понравилось быстро летать, но однажды не рассчитала скорость, закрыла глаза и столкнулась на перекрестке с другим космонавтом.

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“Думала, встану и побегу”

Как рассказала космонавтка, последствия невесомости ощущаются уже на земле по возвращению из полета.

«Я думала, что после 14 дней в космосе я встану и побегу. Обычно космонавты на МКС занимаются спортом на тренажерах. Для короткой экспедиции занятия не предусмотрены. После невесомости происходят необратимые изменения в организме. Прелесть гравитации я уже почувствовала при посадке, когда мы приземлились вниз головой», — рассказала она.

Первое, что почувствовала, это тяжесть своего тела.

«Когда нас перевернули спустя 7-10 минут, я не могла поднять руку, планшет, как мне показалось, весит 10 кг. В палатке, куда нас перенесли, я упала набок с кушетки. Голова была ясная и чувствовала я себя более или менее нормально, но потом я ходила как неваляшка. Тело было ватным. Спустя только 10 дней, я смогла нормально стоять и ходить», — сообщила Марина Василевская.

Космическое питание и аппетит

Она провела в космосе 10 научных и социальных проектов. Среди них и связанный с лактобактериями и приготовлением для космонавтов специального кисломолочного напитка.

Марина Василевская рассказала, что во время подготовки к полету была дегустация продуктов для питания в космосе. Можно было выбрать, что наиболее понравилось.

«По еде все было вкусно, специальный завод изготавливает сублимированную пищу и консервы, холодные закуски. Все полезное и натуральное. Я заказала себе обычный кофе, который я пью, без молока и сахара. В первый день я себе его приготовила. И на удивление было невкусно. Я выпила кофе командира с молоком и сахаром», - поделилась воспоминанием космонавтка.

По ее словам, с аппетитом в космосе все в порядке. Не было проблем и с ЖКТ. Но на всякий случай на МКС солидная аптечка и есть постоянная связь с врачами на земле.

«Консервы небольшие и кажется, что не хватит. На самом деле очень все калорийно и питательно. Все сбалансировано по жирам, углеводам, белкам», — сказала Марина Василевская.

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