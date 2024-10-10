Белорусские конструкторы начали разработку спутника с разрешением 35 см

Опубликовано: 10.10.2024 10:04 , Обновлено: 10.10.2024

Белорусская компания "Пеленг", которая занимается производством оптико-электронной продукции военного и гражданского назначения, сообщила о разработке нового космического аппарата с разрешением 35 сантиметров. Заместитель гендиректора предприятия по научно-техническому развитию Дмитрий Сикорский озвучил два "перспективных направления" в области космического приборостроения для Беларуси.

По словам Сикорского, в задачи белорусских конструкторов входит, в частности, создание съемочной аппаратуры для космоса с разрешением более 50 сантиметров, передало госагентство БЕЛТА.

[info_b]Пространственное разрешение космических снимков является одним из важнейших параметров, обеспечивающих качество дистанционного зондирования Земли. К примеру, современные коммерческие спутники серии WorldView-1 фирмы DigitalGlobe имеют разрешающую способность в размере 50 см, то есть позволяют опознавать объекты на поверхности Земли размером более полуметра. Однако, после того, как в 2014 году министерство торговли США дало разрешение на продажу снимков с более высоким разрешением, порог в 50 см перешагнули многие компании, предлагающие коммерческую спутниковую съёмку.

Так, ещё в 2014 году американская компания DigitalGlobe запустила спутник WorldView-3 c разрешением 31 см, а спутник третьего поколения WorldView-4, запущенный в ноябре 2016 года, имел разрешение уже в 25-34 см.[/info_b]

Белорусские конструкторы, по словам Сикорского, пока лишь разрабатывают соответствующую документацию для космического аппарата с разрешением 35 сантиметров. Создавать его планируют при содействии российских коллег.

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Вторым “очень перспективным” направлением для компании Сикорский назвал создание “простой, технологичной и дешевой аппаратуры”.

“Она должна быстро и легко изготавливаться, испытываться и поставляться заказчику. Она должна быть технологичной и простой, чтобы на ее базе строить большие, многоспутниковые группировки от 10 до 100 космических аппаратов в одной”, - пояснил представитель “Пеленга”.

Он уточнил, что пока речь идет о двух моделях спутников, которые “позволят делать снимки Земли с разрешением менее 1 метра”. Поставки аппаратов пообещали начать “в этом и следующем году”.

Напомним, председатель президиума Национальной Академии наук Беларуси Владимир Гусаков в прошлом месяце заявлял, что белорусские и российские учёные начали разработку “лучшего в мире спутника”, разрешение которого в перспективе достигнет 20 см.

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“Я думаю, что мы выйдем на разрешение не только 0,35 м, поскольку в мире уже есть такие достижения. Мы должны работать над лучшим в мире. Это может быть разрешение 0,2 м”, - процитировал Гусакова портала Soyuz.

По его словам, новый белорусский спутник будет готов к запуску уже в 2024-2025 годах, а на разрешение в 20 см можно рассчитывать к 2028 году.