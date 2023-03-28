Глава МАРТ рассказал, почему перец дороже мяса, а турецкие томаты дешевле белорусских

Опубликовано: 28.03.2023 09:57 , Обновлено: 17.08.2023

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов в эфире гостелеканала СТВ рассказал, что происходит в Беларуси с ценами. А именно, почему болгарский перец дороже мяса, а турецкие помидоры дешевле своих.

По словам главы МАРТ, «простой обыватель не способен оценить ретроспективу прошлых лет» и перец «стоил дороже мяса всегда».

«Некоторые сезонные товары, на них цена традиционно росла, тот же перец. Потому что импортный. И мы себе его мало производим», — сказал Богданов.

Также он отметил, что белорусское предприятие ДОРОРС в 2022 году начало производить свои перцы, «но объемы пока очень маленькие».

Кроме того, подчеркнул министр, «когда сезон перцев уже возникает большой, у нас цена резко на перцы падает. Мы это видели с огурцами».

«Мясо – наше собственное производство. Вот оно, преимущество нашего отечественного производства. Мы его способны контролировать: и ценообразование, и объемы производства, которые стабилизируют цену», — продолжил чиновник.

Почему турецкий помидоры дешевле белорусских?

На этот вопрос Богданов ответил, что «наши огурцы и помидоры дорожают именно в межсезонный период, в зимнее время», так как их перестают выращивать под открытым небом, а начинают «в закрытом грунте, то есть в теплицах, которые надо отапливать и освещать».

Из этого выходит, по словам министра, что «дополнительные затраты несут все производители, и именно в этот период начинается увеличение себестоимости производства этих овощей».

Он пообещал, что уже в следующем году «мы будем больше производить томатов и огурцов в закрытом грунте» благодаря изменению технологии производства.

«Но по поводу Турции простой ответ. Там тепло, там солнце», — добавил Богданов.

Украинская картошка вместо белорусской

Кстати, ранее Телеграф писал, что в одном из белорусских магазинов заметили свежий ранний картофель, на ценнике которого указано, что его привезли из Украины. Вопрос, как он появился на полках, подняли в эфире гостелеканала СТВ с чиновниками и фермерами. Также там ответили, когда ждать белорусский ранний картофель.

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