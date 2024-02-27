Литва ввела новые ограничения на импорт зерна из Беларуси

Опубликовано: 27.02.2024 11:09 , Обновлено: 27.02.2024

Министерство сельского хозяйства Литвы объявило о введении новых ограничений на импорт зерна из стран "повышенного риска", к которым, в числе прочих, относятся Беларусь. Контроль над ввозимым в страну зерном решили ужесточить, но от идеи полного запрета, как это сделали в соседней Латвии, пока отказались.

Как пояснили в Минсельхоще Литвы, ужесточенные меры теперь будут применять как к той продукции, которая импортируется непосредственно в саму Литву, так и к той, которая идёт транзитом через Клайпедский порт. Речь как о зерновых культурах (таких как пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречка, пшено), так и о готовых продуктах из зерна (таких как крупы, мука, отруби и так далее).

“После вступления в силу поправок в законодательство все зерно и продукты из него, предназначенные для продуктов питания и кормов, из стран повышенного риска будут остановлены и проверены”, - заявили в ведомстве.

Помимо Беларуси в этот список вошли также Россия, Приднестровье, Крым и другие оккупированные украинские территории, а также Абхазия и Южная Осетия.

В литовском ведомстве пообещали проверять “каждый вагон или транспортное средство с импортной продукцией”, а также провести производственные проверки на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий), а также проводить анализ происхождения сельхозпродукции.

Сейм Латвии запретил ввоз белорусской сельхозпродукции

Напомним, в соседней Латвии правительство на прошлой неделе и вовсе ввело запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси и России, оставив лишь возможность транспортировать эти товары в другие страны-члены Европейского союза.

В Литве предложили разорвать торговые соглашения с Беларусью и Россией

Ранее Телеграф сообщил, что Министерство иностранных дел Литвы выступило с инициативой к правительству страны – разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад, а 21 февраля правительство Литвы одобрило законопроект, который предполагает закрытие еще двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью с 1 марта 2024 года.

Правительство Литвы одобрило закрытие ещё двух КПП на границе с Беларусью