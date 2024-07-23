Лисички - до 10 рублей, огурцы - 1,8. Белкоопсоюз назвал цены на скупаемые у белорусов ягоды, грибы и овощи

Опубликовано: 23.07.2024 20:33 , Обновлено: 15.11.2024

В Белорусском республиканском союзе потребительских обществ (Белкоопсоюз) рассказали, какие грибы, ягоды и овощи скупают у населения и по какой цене. К примеру, стоимость черники - от 3,5 до 5,5 рубля за кило, а такой же объем вишни можно продать за 0,5 - 3 рубля.

Как рассказала на пресс-конференции начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Оксана Скиндер, стоимость продукции колеблется в зависимости от региона, сорта, качества. Вот сами цены (за один килограмм):

картофель - 0,8-1 рубль,

свежие огурцы - 1-1,8 рубля,

томаты - от 2 до 3 рублей,

свежая капуста - 0,7-1,

чеснок - от 5 до 7,

черника - 3,5-5,5,

лисички - от 4 до 10 рублей,

голубика - 7-10,

черная смородина - от 0,9 до 3,5,

вишня - от 0,5 до 3 рублей (при условии, что она хорошего качества для продажи в розничной торговой сети).

Скиндер пояснила, что всю эту продукцию в дальнейшем продают внутри страны другим людям, а также промышленным и перерабатывающим предприятиям. Конечно, менее качественная продукция (а это, по информации представителя Белкоопсоюза, больше 50% от общего количества) закупается по более низкой цене и поступает на переработку.

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Начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза дополнила, что у белорусов уже закупили:

350 тонн черники. 50 тонн красной и черной смородины. 15 тонн голубики. 704 тонны садовой земляники. 2,5 тыс. тонн огурцов. 1,4 тыс. тонн томатов.

Ранее Telegraf.news сообщал, что к середине июля цены на свежие огурцы в Беларуси резко начали падать. По сравнению с началом месяца они снизились в два раза, но далеко не везде.

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Также мы писали, что в Министерстве экономики пообещали уменьшить цены на картошку в Беларуси. Как отметил первый замминистра экономики Андрей Картун, вопрос дороговизны картофеля в начале лета «наделал много шума». Некоторые покупатели пожаловались на то, что в 2024 году первую импортную картошку нового урожая продавали по гораздо более высокой цене, чем в прошлые годы.

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