В Минэкономики пообещали «резко снизить» цены на картошку. А где белорусам уже сейчас купить по 25 копеек?

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Опубликовано: 18.07.2024 16:04 , Обновлено: 18.07.2024

В Министерстве экономики Беларуси прокомментировали цены на картофель, на дороговизну которого в начале лета жаловались многие белорусы. В ведомстве дали свой прогноз, когда цена на этот традиционный для белорусского стола корнеплод цена начнёт "резко снижаться", а мы узнали, где уже сейчас можно купить его по 25 копеек за кило.

Как отметил первый заместитель министра экономики Андрей Картун, вопрос дороговизны картофеля в начале летнего сезона “наделал много шума”. Некоторые покупатели жаловались на то, что в этом году первая импортная картошка нового урожая оказалась гораздо дороже, чем в прошлые годы. Замминистра объяснил это сезонной “сменой ассортимента”, передало госагентство БЕЛТА.

“Старая картошка, которую мы ели на протяжении всей зимы, уходит, появляется новая. В конце апреля или мае у нас традиционно появлялась египетская картошка, в этом году она не появилась. Импортная молодая картошка появилась только попозже, и то не египетская, а азербайджанская. Естественно, все заметили сразу разницу цен”, - рассказал Картун, не уточнив причины смены поставщика молодой импортной картошки.

При этом, ссылаясь на оперативные данные, он заявил, что уже в июле уровень цен начал замедляться, в том числе, потому что на прилавках стала появляться молодая картошка от белорусских фермеров.

“Поэтому начиная с августа и дальше цена будет резко снижаться, как мы видим по другим товарным позициям, например, по огурцу”, - пообещал замминистра.

Где найти самый дешёвый молодой картофель?

Отметим, что цены на молодой картофель от белорусских поставщиков в настоящее время превышают 2 рубля за кило. Самую низкую цену среди популярных сервисов доставки мы нашли в “Е-доставке”. Там за кило просят всего 1,79 рубля . Однако, в большинстве случаев цены стартуют от 2-2,3 рубля за кило, что очень далеко от более привычных белорусскому карману “копеечных” цен на главный белорусский овощ.

Тем не менее, при большом желании уже сейчас у белорусов есть возможность купить свежий картофель всего за 25 копеек . Такую цену установили некоторые продавцы на рынке “Новый Лебяжий” в деревне Таборы под Минском.

Как показал в своём свежем видеообзоре пользователь TikTok под ником @andrestyle7, за эту цену на рынке предлагают мелкую картошку. Более привлекательная крупная стоит уже 1 рубль за кило. Впрочем, следует отметить, что это - цена для оптовой закупки, то есть купить условно на порцию к ужину картошечки за эту цену не выйдет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что к середине июля цены на свежие огурцы в Беларуси резко начали снижаться. По сравнению с началом месяца они упали в два раза, впрочем, далеко не везде. Однако, уже сейчас на некоторых торговых точка можно найти самые дешёвые огурцы всего по рублю за кило.

В Беларуси цены на огурцы рухнули в два раза, но не везде. Где найти самые дешёвые — по рублю?