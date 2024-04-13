Lamoda, "Белшина" и не только. Минтруда Беларуси позвало молодежь на ярмарку вакансий. Какую работу и зарплату предлагают?

Опубликовано: 13.04.2024 13:19 , Обновлено: 05.07.2024

Министерство труда и социальной защиты Беларуси рассказало о ярмарке вакансий для молодежи, которую проведут во всех регионах страны с 22 по 26 апреля. Свыше 2 тыс. нанимателей из различных сфер деятельности представят больше 25 тыс. свободных рабочих мест. Telegraf.news посмотрел, какие вакансии и зарплаты предлагают указанные компании.

В областных центрах и крупных городах с населением больше 50 тыс. человек ярмарку вакансий, по информации Минтруда, организуют не менее чем на три дня, а в “небольших регионах” - на два.

Свои вакансии, как рассказали в ведомстве, представят компании Mak.by, Lamoda, “Нафтан”, “Белшина”, “БЕЛДЖИ”, “Евроторг”, “Марко”, “Оршанский мясоконсервный комбинат” и не только. Пообещали “ведущих работодателей” из сфер промышленности, торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Гостям ярмарки предложат пройти собеседование, профтестирование для определения “карьерной траектории”, а также получить консультацию по трудоустройству. Ждут как студентов, которые хотят подрабатывать в свободное от учебы время, так и выпускников.

Какие вакансии предлагают эти компании

Telegraf.news с помощью сервиса Rabota.by и общереспубликанского банка вакансий посмотрел, какие вакансии предлагают некоторые из перечисленных выше компаний. Так, «КСБ Виктори Рестораны”, которая управляет сетью ресторанов быстрого питания Mak.by, 12 апреля разместила вакансию члены бригада ресторана на Тимирязева, 76 в Минске. Обещают зарплату до 1550 рублей (до вычета налогов) с полной занятостью и от 840 - за отработку 120 часов в месяц. А за работу ночью - доплата 20%.

Компания отметила, что работа как раз подходит для студентов: гибкий график позволит совмещать ее с учебой. Сотрудник должен будет принимать, собирать и рассчитывать заказы на кассе, а также готовить продукцию.

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Еще «КСБ Виктори Рестораны” ищет администратора зала/ менеджера по гостеприимству с зарплатой до 1600 белорусских рублей в Минске и там же бариста (зарплата - до 1550 рублей).

Lamoda 13 апреля разместила вакансию продавца-кассира в Минске сразу по трем адресам: Мазурова, 24, Е. Полоцкой, 5, Притыцкого, 87. Это вакансия на полный день, после трудоустройства пообещали выплатить в течение двух недель 200 рублей, в целом же зарплата от 985 до 1165 рублей на руки. Кроме того, компания предусмотрела для своих сотрудников скидки на товары Lamoda: 15-25% - ежемесячно, 40% - в месяц дня рождения.

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ОАО “Нафтан” 11 апреля разместило вакансию слесаря-ремонтника в Новополоцке Витебской области с зарплатой от 1182 до 1665 рублей. Вакантно сразу семь мест, требуется профессионально-техническое образование и разряд не ниже четвертого. Работа на полную ставку и односменная.

А компании “Белшина”, к примеру, нужен водитель погрузчика в Бобруйск. И не один, судя по информации общереспубликанского банка вакансий, свободно 10 мест. Для этой позиции достаточно общего среднего образования, зарплата - от 1300 до 1400 рублей . Работа в три смены.

Ранее Telegraf.news публиковал подборку вакансий в Беларуси с зарплатой от 9 до 18 тыс. рублей. В основном это управленческие должности, но есть вакансия шеф-повара, к примеру, или конструктора обуви.

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