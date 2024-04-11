Что белорусам предложили делать за 9-18 тысяч рублей в месяц? Посмотрели самые привлекательные вакансии

Опубликовано: 11.04.2024 10:10 , Обновлено: 11.04.2024

На государственном портале службы занятости Беларуси время от времени появляются вакансии с зарплатой от 5000 рублей и выше. Некоторые работодатели и вовсе обещают будущим сотрудникам до 20000 рублей. Мы посмотрели актуальные предложения с высоким заработком и предлагаем это сделать вам. Вдруг работа мечты совсем рядом?

Общество с ограниченной ответственностью “КПИ Девелопмент” ищет в свою команду шеф-повара. В описании вакансии указано, что работа носит постоянный характер, а трудиться нужно в одну смену. Образование требуют среднее специальное, однако английским вы должны владеть свободно.

Другие пожелания к соискателю:

опыт работы в сфере общественного питания не менее 8 лет;

опыт работы в сети ресторанов Waldorf Astoria;

опыт работы шеф-поваром не менее 4 лет;

опыт работы в различных юрисдикциях, включая страны ЕС и ЕАЭС не менее 5 лет.

Если вас примут на работу, обещают зарплату в 18500-19100 белорусских рублей.

Тот же работодатель продолжает поиски сотрудника на должность менеджера. Характер работы постоянный, смена — одна. Образование требуют высшее. Ещё одно условие — свободное владение английским и немецким языками.

Другие пожелания к сотруднику:

опыт работы на руководящих должностях в сфере гостеприимства, управления отелями уровня 5 звёзд не менее 5 лет;

опыт работы на руководящих должностях в сфере общественного питания не менее 5 лет;

опыт работы в различных юрисдикциях, включая страны ЕС и ЕАЭС не менее 10 лет.

Заработная плата на данной позиции, по данным нанимателя, предусмотрена в размере 16400-17600 белорусских рублей.

[info_b]Кстати, ООО “КПИ Девелопмент” — это владелец недавно открывшегося в Минске пятизвёздочного отеля Waldorf Astoria. В гостинице 192 номера, несколько ресторанов, ночной клуб, казино и SPA-комплекс.[/info_b]

Общество с ограниченной ответственностью “Спортс Девелопментс” ищет в свой штат редактора. Предлагают полную ставку и “режим гибкого рабочего времени”. Соискатель должен иметь высшее образование и свободно разговаривать на четырёх иностранных языках — английском, немецком, португальском и сербском.

Из других пожеланий работодателя — опыт работы 10 лет, а также “необходимые гибкие навыки”, такие как:

тайм-менеджмент;

деловая коммуникация;

работа в команде.

Платить будущему редактору готовы от 14000 до 22700 белорусских рублей.

Белорусам предложили вакансию председателя Банка развития с зарплатой до 8,5 тыс. рублей. Но есть нюанс

Общество с ограниченной ответственностью “ИМПМ” разместило вакансию директора. Наниматель также предлагает режим гибкого рабочего времени, высшее образование и… всё. По крайней мере, в описании мы нашли только это.

Заработная плата — 10000 белорусских рублей.

Ещё одного директора ищут в Витебске. Общество с ограниченной ответственностью “ЕвроПрессФорм” предлагает полную занятость и требует высшее образование. Из других пожеланий — “знание производства пресс-форм для обувной промышленности”. Кроме того, директор по развитию должен владеть английским и итальянским языками.

Наниматель готов платить будущему сотруднику зарплату в 9000-11000 белорусских рублей.

Та же компания разместила на сайте вакансию конструктора обуви без требования о высшем образовании. Главная задача будет заключаться в “проектировании и моделировании обувных подошв в программе CAD/CAM”.

Другие пожелания к соискателю:

умение читать техническую документацию на итальянском языке;

опыт работы в качестве проектировщика-модельера на обувных производствах Италии не менее 5 лет.

Зарплату конструктору обуви обещают приличную — 7000-10000 белорусских рублей.

ОАО “Авиакомпания “Белавиа” с января продолжает поиски двух командиров воздушного судна. “Рулить” нужно будет Боингом-737. Из обязательных требований — “английский язык 4 уровня ИКАО”.

Работа постоянная, количество свободных мест — 2. Зарплату белорусский авиаперевозчик предлагает в размере 8000-18000 белорусских рублей.

[info_b]Другие актуальные вакансии государственных и частных компаний Беларуси можно посмотреть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома предложили пройти обучающий курс, благодаря которому можно получить новую профессию. За 8 часов из безработного пообещали не только сделать специалиста, но и устроить на работу. Притом ни где-нибудь, а в столице.

Минчанам предложили получить новую профессию за 8 часов и устроить их на работу. Какую зарплату пообещали?