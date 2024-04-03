"Белоруснефть" предложила белорусам зарплату 2800-3400 рублей. Что нужно делать?

Опубликовано: 03.04.2024 17:21 , Обновлено: 05.04.2024

Компания "Белоруснефть" опубликовала объявления о вакансиях на должности, где пообещали платить от 2800 и даже 3400 рублей. От кандидатов потребовали "желание работать, ответственность, порядочность и стрессоустойчивость".

Оклады, которые на 800-1400 рублей выше средней зарплаты по стране, пообещали не просто так. Во-первых, места работы в Светлогорске и Речице. Во-вторых, от кандидатов ожидают “готовность к интенсивному графику”.

[inf]Согласно данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2024 года составила 2025,7 рубля. А в Гомельской области, где и предложила “Белоруснефть” вакансии, средняя зарплата не превысила 1842,9 рубля.[/inf]

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“Условия работы: диспетчерское сопровождение 24/7, своевременное техобслуживание автомобилей, своевременная выплата заработной платы и командировочных расходов, профессиональное развитие, вахтовый или постоянный методы работы, широкий социальный пакет”, - расхвалили в Белоруснефти условия работы.

В компании пока позвали на три вакансии:

водитель автомобиля (самосвалы, седельные тягачи), заработная плата от 2800 белорусских рублей (необходимо иметь удостоверение водителя автомобиля категорий «В», «С», приветствуется наличие удостоверения категорий «Е»); водитель погрузчика 6 разряда, заработная плата от 3000 белорусских рублей; машинист бульдозера и машинист экскаватора 6 разряда, заработная плата от 3400 белорусских рублей (необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста с категориями «C», «D», «Е», «F»).

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[inf]За подробной информацией попросили обращаться по телефонам: 8(02340) 5-25-60, 5-24-59, 5-21-43, +375(29)137-74-62, +375(44)552-61-94.[/inf]

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Минчанам предложили получить новую профессию за 8 часов и устроить их на работу. Какую зарплату пообещали?