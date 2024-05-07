Выпускник белорусского колледжа отказался выходить на работу по распределению. Сколько с него взыскал суд?

Опубликовано: 07.05.2024 12:33 , Обновлено: 07.05.2024

Суд Краснопольского района Могилёвской области решил взыскать с выпускника деньги, затраченные государством на его обучение в колледже. Причиной стало нежелание молодого человека выходить на обязательную отработку сроком 2 года.

В Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что выпускник Костюковичского государственного колледжа после получения диплома должен был приступить к работе, однако в указанный срок там не появился. В 2023 году белорус получил документ о среднем специальном образовании сразу по нескольким специальностям:

«Производство строительно-монтажных и ремонтных работ»;

«Технология сварочных работ»;

«Эксплуатация и ремонт автомобилей»;

«Каменщик 3 разряда»;

«Электросварщик ручной сварки»;

«Водитель автомобиля».

В итоге администрация колледжа подала на выпускника иск с требованием возместить деньги, которые государство выделило на его обучение. Суд Краснопольского района обязал молодого специалиста выплатить более 12 тысяч белорусских рублей, а также 600 рублей госпошлины.

Ранее Telegraf.news писал, что в Могилевском областном суде отменили иск учреждения образования к выпускнику, который не отработал обязательный срок по месту распределения и должен был возместить затраты государства на его обучение в размере более 9,3 тыс. рублей. Главным аргументом прокурора, ставшего на защиту выпускника, стала его служба в армии.

Суд в Могилеве разрешил выпускнику не выплачивать деньги за неотработанное распределение. Это как?