Выпускник белорусского колледжа отказался выходить на работу по распределению. Сколько с него взыскал суд?
Суд Краснопольского района Могилёвской области решил взыскать с выпускника деньги, затраченные государством на его обучение в колледже. Причиной стало нежелание молодого человека выходить на обязательную отработку сроком 2 года.
В Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что выпускник Костюковичского государственного колледжа после получения диплома должен был приступить к работе, однако в указанный срок там не появился. В 2023 году белорус получил документ о среднем специальном образовании сразу по нескольким специальностям:
- «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ»;
- «Технология сварочных работ»;
- «Эксплуатация и ремонт автомобилей»;
- «Каменщик 3 разряда»;
- «Электросварщик ручной сварки»;
- «Водитель автомобиля».
В итоге администрация колледжа подала на выпускника иск с требованием возместить деньги, которые государство выделило на его обучение. Суд Краснопольского района обязал молодого специалиста выплатить более 12 тысяч белорусских рублей, а также 600 рублей госпошлины.
Ранее Telegraf.news писал, что в Могилевском областном суде отменили иск учреждения образования к выпускнику, который не отработал обязательный срок по месту распределения и должен был возместить затраты государства на его обучение в размере более 9,3 тыс. рублей. Главным аргументом прокурора, ставшего на защиту выпускника, стала его служба в армии.
Суд в Могилеве разрешил выпускнику не выплачивать деньги за неотработанное распределение. Это как?