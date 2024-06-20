1100 рублей за 15 дней. "Белпочта" опубликовала 3 вакансии для подработки в летнем лагере

Опубликовано: 20.06.2024 14:49 , Обновлено: 20.06.2024

РУП "Белпочта" опубликовала 3 актуальные вакансии, благодаря которым нуждающиеся белорусы могут немного подзаработать. Правда, характер труда временный, поскольку сотрудники нужны в детский лагерь, а он будет работать до конца августа.

Тем не менее, организация находится в поисках рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Основной задачей является осмотр технического состояния оборудования, механизмов и зданий, а также ремонтно-строительные работы, уборка территории и покос газона. Зарплата на данной позиции предусмотрена в размере от 1100 белорусских рублей на руки.

Ещё одна вакансия — кухонный рабочий. Здесь детальной информации работодатель не предоставил, однако указал уровень дохода — те же 1100 рублей, что и на предыдущей должности. Вместе с этим в описании фигурирует социальный пакет в виде медстраховки, матпомощи к отпуску и путёвки на эту самую базу отдыха.

Самая лакомая вакансия, судя по всему, это мойщик посуды. “Белпочта” пообещала заплатить от 1100 белорусских рублей за смену, которая длится в лагере 15 дней. К слову, возможно, те же деньги за две недели предусмотрены и на двух предыдущих позициях, однако работодатель указал эту информацию почему-то только здесь.

На сайте “Белпочты” мы нашли график работы лагеря, в соответствии с которым, вероятно, будут сформированы рабочие смены. Однако точную информацию лучше всего узнать по телефонам, которые указаны ниже.

Смены в детском лагере “Дружба” летом 2024 года:

1 смена: 25 мая — 8 июня;

25 мая — 8 июня; 2 смена: 10 июня — 24 июня;

10 июня — 24 июня; 3 смена: 26 июня — 10 июля;

26 июня — 10 июля; 4 смена: 12 июля — 26 июля;

12 июля — 26 июля; 5 смена: 28 июля — 11 августа;

28 июля — 11 августа; 6 смена: 13 августа — 27 августа.

[info_b] В организации уточнили, что рабочее место находится на базе отдыха “Дружба” в Острошицком Городке Минского района. Заинтересованных попросили обращаться по адресу: Минск, пр-т Независимости, 10 (отдел кадров) или по телефонам: +375 (17) 293-59-12; +375 (17) 318-14-91; +375 (29) 713-56-10; +375 (29) 640-87-96 и +375 (33) 660-52-22. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что РУП “Белпочта” предложила родителям маленьких белорусов отправить их в “незабываемое приключение” в палаточном лагере “Дружба”. В организации пообещали пятиразовое питание, “уютные благоустроенные палатки” и 9-дневные смены, “полные радости и веселья”.

«Белпочта» предложила белорусам отправить детей в «уютные палатки». Сколько просят за 9 дней?