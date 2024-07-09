Зарплата - до 20 тыс. рублей. Белорусам предложили 3 вакантных места портного. Это где так платят?

Опубликовано: 09.07.2024 17:15 , Обновлено: 09.07.2024

На портале государственной службы занятости 8 июля появилась вакансия портного с зарплатой от 10 до 20 тыс. рублей. Причем вакантно три места. Работать нужно будет в Витебске.

Вакансию разместило ООО “Белара Текс”, которое выпускает верхнюю одежду и изделия из тканей промышленного назначения. Фирма ищет трех портных пятого разряда. Требований к кандидатам на должность всего два: профессионально-техническое образование и опыт работы от пяти лет.

Рабочее место - в Витебске по улице Софьи Панковой, 1Б. Пообещали предоставить комнату в общежитии. А режим работы односменный.

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Не исключено, что в информации о размере зарплаты для данной позиции - две опечатки. Хоть и четко указано “10 000–20 000 руб.”, отметим, что швеям эта же фирма, судя по данным портала государственной службы занятости, готова предложить зарплату от 700 до 1300 рублей.

На сервисе praca.by “Белара Текс” разместила две вакансии швеи и указала зарплату от 1200 до 2500 рублей до вычета налогов для этой категории работников.

Так что можно предположить, что работодатель опечатался при заполнении информации о вакансии портного и имел в виду зарплату от 1000 до 2000 рублей.

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Ранее Telegraf.news рассказывал о другой вакансии с привлекательной зарплатой. Так, белорусская IT-компания IntexSoft ищет пятерых инженеров-программистов, им фирма готова предложить зарплату до 9100 рублей. И здесь уже без опечаток. Заодно посмотрели, какие еще вакансии предлагает IntexSoft.

Зарплата — до 9100 рублей. Белорусам предложили 5 вакантных мест инженера-программиста. Какие требования?

Также мы публиковали подборку вакансий от Минского завода колесных тягачей, которому нужны больше 140 специалистов. Зарплаты разные: инженерам-электроникам готовы предложить от 1500 до 1900 рублей в месяц, а вот наладчикам станков и манипуляторов с программным управлением - от 3000 до 5000.

До 5000 рублей. МЗКТ опубликовал больше 140 вакансий. Какую работу и зарплаты предложил белорусам?