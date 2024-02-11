Крутой призвал белорусские заводы "агрессивнее" строить вместе с РФ самолёты и корабли

Опубликовано: 11.02.2024 21:09 , Обновлено: 11.02.2024

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусские производители должны "агрессивнее" участвовать в создании российских гражданских самолётов МС-21, Sukhoi Superjet New, Ту-214 и Ил-76.

“Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал особо именно этот блок и еще раз пригласил белорусов очень активно, настойчиво, где-то даже агрессивно входить в эти программы комплектации авиастроительных предприятий России”, - заявил глава посольства Беларуси в России.

При этом дипломат признал, что до сих пор авиастроение в Беларуси, как сегмент промышленности, “находился фактически на нулевой отметке”. Однако Дмитрий Крутой выказал уверенность, что это изменится, [link href=“https://www.belta.by/economics/view/krutoj-rossija-predlagaet-belarusi-agressivno-vhodit-v-programmy-po-aviastroeniju-614846-2024/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

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“Опять же, на последнем ВГС российские партнеры нас пригласили поработать с Объединенной судостроительной корпорацией”, - рассказала дипломат.

Ранее мы писали, что в России 1 ноября прошел первый полет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. В российских госСМИ его назвали “убийцей” западных пассажирских самолётов. Однако критики указали на несколько важных нюансов. Среди них был и гендиректор “Аэрофлота”.

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Также ранее Телеграф сообщил, что заместитель премьер-министра Петр Пархомчик 28 января 2023 года в эфире белорусского телевидения озвучил планы Беларуси по совместному с Россией выпуску легких двухмоторных самолетов. По его словам, первые два образца произведут уже к 2026 году, а в следующие годы займутся наращиванием производства.

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