В России совершил первый полет "убийца" Boeing и Airbus. Но есть нюанс

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Опубликовано: 02.11.2023 13:07 , Обновлено: 02.11.2023

В России 1 ноября прошел первый полет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. В российских госСМИ его назвали "убийцей" западных пассажирских самолётов. Однако критики указали на несколько важных нюансов. Среди них был и гендиректор "Аэрофлота".

Полет разрешили провести на высоте не выше 2000 метров, и на скорости до 390 км/час, что для первых испытаний является нормой.

Сам российский лайнер является “модернизированной версией” Ил-96–300 (выпускается с 1988 года) с удлиненным на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС‑90А1, самолет может вмещать до 370 пассажиров.

“Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М – это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолет не просто сохранил высокие показатели Ил-96–300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности”, – заявил зампред правительства РФ Денис Мантуров.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что новый самолёт позволит России обеспечить всю маршрутную сеть РФ самолётами и заменить “иностранные аналоги”.

В чём нюансы?

Однако не все даже в России настроены столь оптимистично по поводу перспектив Ил-96-400М.

Например, гендиректор “Аэрофлота” прямым текстом сказал, что российский “убийца” американских Boeing и европейских Airbus его компании не нужен.

«К сожалению, [российская] промышленность не способна их производить в необходимом количестве, а восстанавливать объемы производства слишком дорого. Кроме того, поднимать устаревшие технологии на коммерчески неэффективный самолет — это нерационально. Нужен новый двухдвигательный самолет с применением передовых технологий и хорошей топливной эффективностью», - заявил ранее гендир “Аэрофлота” Александровский.

Неэффективным Ил-96-400М считают из-за использования четырех двигателей, вместо двух, как у западных аналогов. В итоге российский лайнер более дорогой в обслуживании и ест больше топлива, делая авиаперевозки на нем менее рентабельными.

«Этот самолет может быть “убийцей Boeing и Airbus” только в одном случае — если всё руководство этих компаний умрет со смеху над тем, что он собой представляет. Российский авиапром поднял в воздух самолет 16-летней давности, разрабатывавшийся семь лет. Не исключаю, что, может быть, лет через пять-десять будет тяжело поддерживать эксплуатацию иностранных дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов. За неимением выбора придется брать это», - рассказал другой российский авиаэксперт в статье The Insider.

По данным тг-канала “Эха”, даже российские компании, которые испытывают трудности с обслуживанием и покупкой западных самолётов из-за санкций, не стремятся делать заказы на “убийцу”. Единственный шанс на жизнь у такого самолёта может быть, если государство доплатит авиакомпаниям за его использование.

«Ключевым фактором здесь станет масштаб господдержки, потому что без господдержки при той ключевой ставке, которая есть сегодня, покупать самолеты и эксплуатировать их рентабельно просто невозможно», - заявил ранее Пантелеев, директор агентства «Авиапорт».

Ранее Телеграф сообщил, что в рамках Петербургского международного экономического форума, Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли РФ, заявил, что в Барановичах планируют делать пассажирские самолеты.

Россия предложила строить в Барановичах пассажирские самолеты. Какие?