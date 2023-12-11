В России самолёты стали ломаться в три раза чаще - Newsweek

Опубликовано: 11.12.2023 17:43 , Обновлено: 11.12.2023

За 2023 год количество неисправностей в российских самолетах выросло в три раза, сообщило американское издание Newsweek. По подсчетам экспертов издания, на российских самолетах с начала года в общей сложности произошло больше 180 авиаинцидентов, таких как отказ двигателя, тормозной системы, закрылков и систем выпуска шасси, тогда как в 2022 году - всего 60 инцидентов.

Проанализировав данные за последние неполные четыре месяца, аналитики Newsweek насчитали 60 авиапроисшествий, таких как вынужденные посадки, возгорания двигателей, прочие технические неисправности, из-за которых российские самолеты вынуждены были изменить запланированные маршруты. В сентябре таких инцидентов было 15, в октябре - 25, в ноябре - 12, в декабре - уже 8, по данным издания.

[info_b]Так, 8 декабря в Новосибирске пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании S7 сразу после взлёта совершил экстренную посадку из-за поломки двигателя. В тот же день в аэропорту Минеральных Вод экстренно сел самолёт авиакомпании “Россия”, летевший в Санкт-Петербург, из-за разгерметизации на борту.

Днем ранее у российского самолета при взлете из Улан-Удэ в Бурятии загорелся двигатель, а 6 декабря пассажирский самолет, летевший из Казани в Москву, был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя.

В период с 1 по 2 декабря ещё пять самолетов сломались из-за проблем с техническим обслуживанием, сообщило издание The Moscow Times.[/info_b]

Такое резкое увеличение числа авиаинцидентов издание связывает с западными санкциями, введенными в ответ на войну в Украине. Санкции, по словам авторов статьи “душат авиационную отрасль” России, поскольку из-за них страна не может получить не только новые воздушные судна, но и запасные части для ремонта старых самолётов. О том, что российские самолёты из-за санкций не получают важные обновления программного обеспечения и не проходят обязательные проверки технического обслуживания, необходимые для гарантии их летной пригодности, в марте этого года также сообщало агентство Bloomberg.

“Это не смертельно”

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в интервью изданию 74.ru признал, что рост числа происшествий в коммерческой авиации в России вызван нехваткой запасных частей и технического обслуживания. По его словам, запасные части и материалы для обслуживания получить стало сложнее, а в некоторых случаях на самолеты начали устанавливать запчасти, которые не сертифицированы производителями.

“Роста авиакатастроф мы не видим, но заметно увеличилось количество происшествий, где никто не погибает”,- подтвердил Янков.

При этом контроль за безопасностью полетов в России глава Союза пассажиров оценил хорошо.

“Это не смертельно”, - заявил Янков, комментируя складывающуюся ситуацию, и подчеркнул, что “авиакомпании крутятся как могут”, поскольку сами “заинтересованы в безопасности полетов”.

“Но, если честно, даже в лучшие для российской авиации времена самолеты у нас могли летать не в идеальном состоянии — есть перечни допустимых неисправностей, с которыми можно продолжать совершать коммерческие рейсы до следующего обслуживания”, - добавил он.

Ранее Телеграф рассказывал, как 12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 “Уральских авиалиний”, летевший по маршруту Сочи — Омск, вынужден был совершить экстренную посадку прямо в поле недалеко от Новосибирска. По данным МЧС России, на борту находились 165 человек — 159 пассажиров (включая 23 ребенка) и 6 членов экипажа.

Российский самолет со 165 человеками экстренно сел в поле под Новосибирском. Что известно?