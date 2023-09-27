Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила об уходе из РФ. А что в Беларуси?

Опубликовано: 27.09.2023 12:14 , Обновлено: 27.09.2023

Крупнейшая по объему операций в мире криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России и продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. Коснется ли это Беларуси?

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе уточнили, что переход пользователей на другую платформу, а также процесс отключения от Binance займет до года. А новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX.

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26 августа Binance запретила россиянам p2p-операции с любыми иностранными валютами. Ограничения ввели после публикации WSJ о том, что Binance помогает россиянам переводить деньги за границу, несмотря на взятое на себя обязательство соблюдать санкции. Например, биржа продолжала поддерживать карты попавших в SND-лист «Сбера» и «Тинькофф», переименовав их в «зеленую местную карту» и «желтую местную карту»;

в мае стало известно, что Минюст США ведет расследование против Binance. Американские власти заподозрили, что с ее помощью российские граждане обходят санкции.

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Коснется ли Беларуси?

Топовая по торговым оборотам криптобиржа Binance в 2022 годустала доступна для жителей Беларуси (с 2018 года действовали ограничения). На криптобирже появилась поддержка белорусского рубля, и пользователи смогли покупать крипту с карты за национальную валюту.

Что касается теперешнего заявления компании, то про Беларусь в нем ничего не сказано. Однако следует учитывать, что после начала войны в Украине, многие западные компании объявили об уходе из РФ и приостановили операции на российском рынке. Под ограничения попала и Беларусь: ряд компаний приостановили деятельность не только на российском рынке, но и на белорусском.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Nestle объявила о повышении в РФ цен на детское питание и коснется ли это Беларуси.

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