Кому в Беларуси пообещали зарплаты больше 7 тыс. рублей? Нашли 35 вакансий

Опубликовано: 01.04.2025 17:04 , Обновлено: 01.04.2025

На портале государственной службы занятости (ГСЗ) разные организации опубликовали 35 вакансий, по которым белорусам пообещали зарплаты 7000 рублей и больше. Журналист Telegraf.news посмотрел, кто каких специалистов ищет на такое зарплатное предложение и кому пообещали дать служебную квартиру в столице.

Так, ООО “Триовист”, занимающееся розничной торговлей, ищет главного [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1451402/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] бухгалтера [/link] на зарплату 8000 рублей в Минске. Вот какие требования к соискателям указал работодатель:

высшее образование (диплом в области бухгалтерского учета, финансов, экономики),

наличие профессиональных сертификатов (CPA, ACCA и иных),

5-10 лет опыта работы в бухгалтерии, из которых 3 года на руководящей должности,

“глубокие знания” в области бухгалтерского учета, финансовой отчетности и налогового законодательства,

“отличное понимание” налогового и корпоративного законодательства, особенно в контексте электронной коммерции,

опыт управления командой бухгалтеров,

знание и опыт работы с современными бухгалтерскими программами (1C) и ERP-системами,

и не только.

А предприятие “Монтажгранд”, занимающееся монтажом технологических трубопроводов, металлоконструкций и пр., опубликовало вакансию [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1433589/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] прораба [/link] с зарплатой 7500 рублей. Работа в Минске, устроившемуся сотруднику пообещали предоставить жилье в виде квартиры. А требования к кандидатам такие: опыт работы от трех лет на предприятиях химической, нефтехимической промышленности, высшее образование, хорошее владение русским языком. Наниматель предупредил, что работать придется вахтовым методом, но конкретный график не уточнил.

Конечно, зарплату выше 7000 рублей предлагают программистам. Так, ООО “Онлайнер” как раз находится в поисках такого [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1347351/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] сотрудника [/link] в столице, пообещали платить ежемесячно 8000 - 12 000 рублей. Пожелания (вместо требований) к соискателям следующие:

опыт работы от трех лет,

отличное знание языка PHP 8+,

“хорошие знания” шаблонов проектирования и умение их применять,

знание модульного тестирования, умение его применять и пр.

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Программист в этой организации будет заниматься разработкой нового функционала, улучшением и поддержкой существующего кода, участием в проектировании архитектуры сайта и не только.

А вот МТБанк опубликовал вакансию [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1237689/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] директора [/link] по малому и среднему бизнесу с зарплатой 7000-8650 рублей в Минске. Из требований - высшее экономическое образование и опыт работы с “аналогичным функционалом” не менее 5 лет, “сильные управленческие навыки и наличие стратегического мышления”, аттестации в Нацбанке и пр. Дали и список обязанностей:

Участие в разработке и формировании стратегии развития банка в сфере малого и среднего бизнеса. Обеспечение роста эффективности работы бизнес-линии малого и среднего бизнеса. Поддержание эффективности действующих бизнес-процессов, формирование и реализация предложений по их улучшению в роли заказчика. Организация продвижения продуктов и услуг банка на рынке банковских услуг.

Но не только руководителей ждут подобные зарплаты. Так, частное предприятие “МоторЛэнд-Транзит” ищет двух [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1345237/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] водителей [/link] грузовиков на зарплату 8000-8700 рублей. Для трудоустройства понадобится документ о среднем специальном образовании, наличие прав категория СЕ, медицинской справки, карты водителя (чипа), свидетельства международника, а также опыт международных перевозок от 1 года (при этом опыт работы в перевозках по Казахстану, Узбекистану, Грузии, Армении, РФ - от 2 лет).

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И это не все вакансии с зарплатой больше 7000 рублей. Вот какие еще нашел журналист Telegraf.news:

инженер-программист (финансово-инвестиционная компания “ИНХО”) - 8500-9000 рублей,

рублей, начальник управления сопровождения клиентов (ОАО “Промагролизинг”) - 7000-8500 ,

, начальник отдела операционной деятельности информационной безопасности (МТБанк) - 7000-8000 ,

, директор (Минский часовой завод) - 8000 ,

, инженер-программист (ООО “Маркет Дата”) - 7000-11 000 ,

, инженер-программист (ООО “Дата Деливери”) - 7000-7500 ,

, маркетолог (финансово-инвестиционная компания “ИНХО”) - 7000-15 000 ,

, техник по наладке и испытаниям (филиал “ЭМУ-5” ОАО “Белэлектромонтаж”) - 8500 рублей,

рублей, главный инженер (первый заместитель руководителя, ОАО “Нафтан”) - 8900 рублей,

рублей, машинист буровой установки (буровая компания “Дельта”) - 7000-10 000 .

[info_b]А полный список 35 вакансий с зарплатным предложением выше 7000 рублей - по [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?profession=®ion=&salary_min=7000&wage_rate_from=&wage_rate_to=&search_period=0&sort_by=sort_published_at_desc” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link]. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования по согласованию с Минфином и Министерством труда и соцзащиты Беларуси внесло изменения в инструкции о стимулирующих и компенсирующих выплатах педработникам и сотрудникам подведомственных бюджетных организаций. С 1 мая ведомство пообещало выплачивать дополнительно от 20 до 35% от оклада еще трем категориям работников.

Плюс 20-35% от оклада. Минобразования Беларуси пообещало доплаты трём категориям работников с 1 мая