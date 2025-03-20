Белпочта позвала белорусов на работу с зарплатой от 1300 рублей. А кому пообещали до 2500?

Опубликовано: 20.03.2025 20:53 , Обновлено: 20.03.2025

РУП «Белпочта» рассказала о вакансиях в своём автотранспортном производстве в Минске, предлагая зарплаты до 2500 рублей. Кому пообещали наиболее высокую оплату?

Итак, кого ищут:

Водитель автомобиля (доставка почтовых отправлений по Минску): зарплата от 1600 до 2500 рублей на руки, требуется водительское удостоверение категории B и стаж от 2 лет, график работы — фиксированный или сменный.

(доставка почтовых отправлений по Минску): зарплата от 1600 до 2500 рублей на руки, требуется водительское удостоверение категории B и стаж от 2 лет, график работы — фиксированный или сменный. Слесарь по ремонту автомобилей : зарплата от 1400 рублей на руки, полная занятость.

: зарплата от 1400 рублей на руки, полная занятость. Кузовщик : от 1300 BYN, полная занятость.

: от 1300 BYN, полная занятость. Электрогазосварщик : от 1300 BYN, полная занятость.

[info_b]Для отклика на вакансию нужно отправить резюме на электронную почту или позвонить по телефонам: +375 17 293 55 12, +375 17 293 55 30, +375 17 364 82 34, +375 17 293 55 11, +375 17 293 59 54.[/info_b]

Более подробную информацию об актуальных вакансиях Белпочта посоветовала искать на сайтах belpost.by и gsz.gov.by.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что с 1 марта Белпочта ввела комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг через кассы отделений почтовой связи.

«Белпочта» ввела комиссию за оплату коммуналки в кассах и повысила цены на посылки