"Интересный график" - Минчанкам предложили работу вахтером за 110 рублей в сутки. А спать можно?

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Опубликовано: 31.03.2025 22:06 , Обновлено: 31.03.2025

В TikTok опубликовали ролик, где предложили минчанкам поработать вахтером в частном доме с оплатой 110 рублей за сутки. Журналист Telegraf.news посмотрел график и требование к кандидаткам. А еще узнал, можно ли будет поспать на этой работе.

Так, работодатель ищет женщину в возрасте от 30 до 55 лет. График работы по суткам: 2/2 или 3/3. В комментариях автор ролика [link href=“https://www.tiktok.com/@rabota_minsk_/photo/7485810372478291205?_d=secCgYIASAHKAESPgo86P4gJX%2B3V79qrsrXje3Zd7XDdoQbTzvTetr4EIOFi82vc3QjCDaAasVIau%2FfVHUqR7t9GP0YAdDspCj5GgA%3D&_r=1&_svg=1&aweme_type=150&checksum=9f1d0a9deb4716b41f0ddcb9cb01c07676f938d877afffd83e39138e2173ccfa&cover_exp=v1&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%22click_empty_to_play%22%3A1%2C%22dynamic_cover%22%3A1%2C%22follow_to_play_duration%22%3A-1.0%2C%22profile_clickable%22%3A1%7D&pic_cnt=1&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAEowBAhRu99_U-q1MyYYeNSAIL98VBWZTUtDbo7_GYWP7ofjEpfM5rUO4vZHvjBDA&share_app_id=1233&share_item_id=7485810372478291205&share_link_id=5812ca3e-7896-4e32-9bcb-6dd945482444&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1743069986&u_code=ed3a3ea3ic6bhm&ug_btm=b2001&ug_photo_idx=0&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7344678413536117766&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнила [/link], что 110 рублей за сутки - это “чистыми”, выплаты два раза в месяц.

“Интересный график, кто выдержит?” - спросила одна комментаторша. Автор видео ответила: “Люди, которые у нас спят по ночам”. То есть, с ее слов, на этих рабочих сутках предусмотрен сон.

“Я за 12 часов столько получаю”, - похвасталась другая пользовательница TikTok, добавив, что это работа “за копейки”.

Впрочем, другие комментаторы так не считали и просили контакты для связи с работодателем. “Сбросьте номер, мне нужна работа”, - попросила одна пользовательница.

[info_b]Телефон для связи автор ролика оставила в одном из комментариев. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok набрало популярность (более 186 тыс. просмотров) видео с предложением о работе вахтовым методом в Минске. В аккаунте с вакансиями соискателям предложили заняться упаковкой различной продукции с оплатой, доходящей до 2046 белорусских рублей. Также пообещали бесплатное проживание и проездной на все виды транспорта.

«Окажешься неизвестно где» — Белорусам предложили от 1800 рублей зарплаты, жильё в Минске и проездной. Но возникли вопросы