Кому из пенсионеров положена бесплатная путёвка в санаторий, а кому — матпомощь 400 рублей? В Минтруда Беларуси объяснили

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Опубликовано: 29.09.2024 09:53 , Обновлено: 29.09.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кому ежегодно положена бесплатная путёвка в санаторий, а кто может безвозмездно оздоровиться раз в два года. Также в ведомстве объяснили, кто и в каком случае имеет право на материальную помощь в размере 400 рублей, если по медицинским показаниям поехать в лечебницу не может.

По словам заместителя начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда Никола Орла, один раз в год на бесплатной основе попасть в санаторий могут ветераны Великой Отечественной войны. Что касается инвалидов и участников ВОВ, они имеют право на материальную помощь, если по медицинским показаниям нет возможности поехать в лечебницу. На сегодняшний день размер выплаты составляет 10 БВ, то есть 400 белорусских рублей.

В министерстве добавили, что инвалиды первой и второй группы могут получить бесплатную путёвку раз в два года. А вот неработающие ветераны труда на льготных основаниях оздоравливаются по очереди, которая “наступает примерно раз в 3 года”, передало информагентство БелТА. В зависимости от сезона и дохода пенсионеру нужно оплатить примерно 15-20% от стоимости. Например, если средняя цена путёвки в санатории системы Минтруда составляет 1 тысячу белорусских рублей, то пожилому человеку придётся заплатить 150-200 рублей.

К слову, ранее Александр Лукашенко подписал указ №357 “О повышении пенсий”, который предусматривает перерасчёт трудовых пенсий в Беларуси с 1 октября 2024 года. Согласно документу, выплаты должны вырасти на 5%.

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Ранее Telegraf.news писал, что Минтруда объявило о плановом повышении размеров бюджета прожиточного минимума. А увеличат ли размер пенсии тем, кто накопил больше 10 лет непрерывного стажа, работая на одном предприятии или в одной организации? В Гродненском районном исполнительном комитете ответили на этот вопрос.

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