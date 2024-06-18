Комиссии в 400-1000 рублей и онлайн-кредиты для ИП. Какие нововведения приготовили банки белорусам в конце июня?

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Опубликовано: 18.06.2024 15:04 , Обновлено: 18.06.2024

Сразу несколько белорусских банков предупредили клиентов об изменении размера и порядка взимания комиссий за ведение счетов и операций по картам в долларах США и евро. Минимальные суммы комиссий будут варьироваться от 400 до 1000 рублей. Однако, это далеко не единственное новшество, которое приготовили банки для белорусов к концу июня.

Как банки будут взимать комиссии за комиссии за счета в долларах и евро?

Так, уже с 20 июня 2024 года “БНБ-Банк” начнёт взимать в физических лиц комиссию за ведение счёта в долларах США или евро, если остаток на счёте в последний рабочий день месяца будет составлять более 20 тыс. долларов в эквиваленте. В зависимости от суммы остатка размер комиссии будет варьироваться:

от 20 до 30 тыс. долларов ― фиксированная в 400 рублей;

от 30 до 40 тыс. долларов ― фиксированная в 750 рублей;

от 40 тыс. долларов ― применяется комиссия в размере 0,2% от суммы превышения, минимум 1000 рублей.

По такой схеме комиссию начнут считать уже с июня (то есть первый платёж с учётом изменений клиенту придётся проводить уже в июле).

О введении аналогичной комиссии сообщил и “Цептер Банк” . Его клиентам по-новому платить за обслуживание счетов в долларах или евро придётся с 1 июля. Там установили “плавающую” комиссию в размере 0,2% от суммы среднедневного остатка в отчетном периоде, если он превышает 20 тыс. долларов или евро. Впрочем, платить такую комиссию придётся только нерезидентам Республики Беларусь, заверили в банке.

В свою очередь “МТБанк” с 26 июня пообещал ввести плату за безналичные переводы в иностранной валюте за пределы банка с текущего счета, со счета с карточкой в иностранной валюте. Новое правило не коснётся операций со следующими валютами:

доллара США,

евро,

российского рубля,

китайского юаня,

польского злотого.

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Для остальных иностранных валют комиссия за перевод составит 2,0% от суммы (но не менее 450 рублей).

“МТБанк” в 6 раз поднял комиссию за снятие валюты

Кроме того, “МТБанк” решил поднять размер комиссии за выдачу наличных средств в иностранной валюте в своих пунктах выдачи наличности сразу в 6 раз. Это коснётся только операций по банковским картам других банков. В этом случае с 26 июня клиенту придётся заплатить банку не 0,5% от суммы операции, а 3%.

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Тем временем в банке ВТБ открыли для белорусских индивидуальных предпринимателей (ИП) доступ к онлайн-кредитованию. Теперь кредитный договор бизнесмены могут подписать цифровой подписью, при этом им не потребуется ни залог, ни поручители. Максимальная сумма кредита, который можно оформить без визита в банк, составляет 50 тыс. рублей. В банке пообещали, что средства бизнесмен может получить буквально через 5 минут после скрепления договора цифровой подписью. Срок кредитования - до 3 лет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что “Белагропромбанк” перестал отправлять и выдавать международные денежные переводы клиентам, у которых срок действия документа, удостоверяющего личность, составляет больше 20 лет.

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