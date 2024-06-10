Банк «БелВЭБ» предложил белорусам расплачиваться наклейкой. Как это работает?

Опубликовано: 10.06.2024 16:56 , Обновлено: 10.06.2024

Белорусский банк "БелВЭБ" 10 июня сообщил о запуске "инновационного продукта" для своих клиентов, предложив расплачиваться вместо банковской карты с помощью особой наклейки.

Речь о так называемом платежном стикере – специальной наклейке в виде уменьшенной в несколько раз банковской карты со встроенным чипом бесконтактной оплаты NFC, которую можно наклеить на смартфон. С её помощью оплатить товар или услугу пользователь может одним касанием к терминал, даже если в вашем телефоне нет встроенного NFC-модуля.

Новая услуга доступна в пакете услуг “Всё” в трех цветах - чёрном, белом и сером. Причём выпустить платёжный стикер и обслуживать его в рамках пакетов услуг “Все” банк пообещал бесплатно.

Какие бонусы даёт платёжный стикер?

Как пояснили в банке, помимо простоты и удобства в использовании, пользователи платёжного стикера также могут рассчитывать на следующие бонусы:

манибэк до 5% за покупки,

“суперкурс” обмена валют - в пакетах услуг «Все оптимально» и «Все по максимуму»,

мультисчетовая функциональность - его можно использовать в пакетах услуг «Все оптимально» и «Все по максимуму».

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Также в банке заверили, что оплата стикером так же безопасна, как и обычной картой - для него предусмотрена защита ПИН-кодом, а также может быть установлен лимит на операции. Блокировка в случае утраты также предусмотрена.

В банке особо подчеркнули, что номера карты и кодов, подтверждающих операции, на самом стикере нет, а все банковские реквизиты расположены на основной части, которую необходимо сохранять.

Ранее Telegraf.news рассказал, что «Беларусбанк» с 1 июня предложил своим клиентам новый кредитный продут под названием “Бесконечная карта”. Оформить карту банк предложил бесплатно и пообещал не брать денег за обслуживание.

«Беларусбанк» предложил клиентам «бесконечную карту». Это как?