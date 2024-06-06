Белорусский «Сбер Банк» изменил лимиты по банковским картам. Сколько разрешил тратить в день?

Опубликовано: 06.06.2024 11:16 , Обновлено: 06.06.2024

Белорусский "Сбер Банк" предупредил своих клиентов об изменении условий суточных лимитов на расходные операции по банковским картам. Теперь они установлены в белорусских рублях.

Обновлённые условия совершения операций с использованием банковских платежных карт или их реквизитов будут действовать уже с пятницы, 7 июня. В банке пояснили, что это коснётся в том числе и бизнес-карт.

С этого дня даже те лимиты, которые клиент установил самостоятельно в иностранной валюте, банк будет конвертировать в белорусские рубли по официальному курсу Национального банка, установленному на дату и время проведения конвертации.

[info_b]С новыми правилами и стандартными размерами суточных лимитов можно ознакомиться на официальном сайте банка по ссылке.[/info_b]

Например, на снятие белорусских рублей банк установил следующие лимиты:

Visa Infinite, Visa Infinite Ultra, MasterCard World Black Edition - в эквиваленте 12 000 долларов США в день,

Visa Platinum, MasterCard Platinum, MasterCard SAP Platinum, Visa Signature - в эквиваленте 6 000 долларов США в день,

Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard SAP Gold, MasterCard World, Visa Rewards, БЕЛКАРТ-Премиум с НСПК (Статусный) - в эквиваленте 5 000 долларов США в день,

Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard SAP Standard, БЕЛКАРТ-Премиум с НСПК - в эквиваленте 2 400 долларов США в день,

MasterCard Business, Visa Business, Visa Platinum Business, БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ с НСПК - в эквиваленте 2 400 долларов США в день,

Visa Electron, Maestro, Visa Virtuon, MasterCard Virtual - в эквиваленте 2 400 долларов США в день.

На снятие наличной иностранной валюты действуют следующие лимиты:

Visa Infinite, Visa Infinite Ultra, MasterCard World Black Edition - в эквиваленте 25 000 долларов США в день,

Visa Platinum, MasterCard Platinum, MasterCard SAP Platinum, Visa Signature - в эквиваленте 15 000 долларов США в день,

Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard SAP Gold, MasterCard World, Visa Rewards, БЕЛКАРТ-Премиум с НСПК (Статусный) - в эквиваленте 10 000 долларов США в день,

Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard SAP Standard, БЕЛКАРТ-Премиум с НСПК - в эквиваленте 5 000 долларов США в день,

MasterCard Business, Visa Business, Visa Platinum Business, БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ с НСПК - в эквиваленте 5 000 долларов США в день,

Visa Electron, Maestro, Visa Virtuon, MasterCard Virtual - в эквиваленте 2 000 долларов США в день.

Отметим, что суточные лимиты в “Сбер Банке” установлены как на безналичные операции, так и по операциям снятия наличных - как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. При этом банк позволяет увеличить дневной лимит на снятие рублей до десятикратного размера по желанию клиента, а вот на снятие иностранной валюты дневной лимит можно изменить только в сторону уменьшения.

Ранее Telegraf.news сообщил, что с 10 июня в 9 отделениях “Белпочты” больше нельзя будет пополнить белорусскими рублями банковскую карту “МТБанка”. При этом операции по получению наличных с использованием карточек по-прежнему доступны во всех подразделениях «Белпочты».

Белорусский банк запретил пополнять карточки наличными в 9 городах. Но есть нюанс