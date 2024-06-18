Один из банков перестал выдавать международные переводы белорусам с такими паспортами

Опубликовано: 18.06.2024 10:54 , Обновлено: 18.06.2024

Белагропромбанк перестал отправлять и выдавать международные денежные переводы клиентам, у которых срок действия документа, удостоверяющего личность, составляет больше 20 лет.

Как сообщили в пресс-центре банка, это ограничение временное из-за “технических причин”. Когда снова можно будет отправлять и принимать международные переводы клиентам с такими паспортами, пока неизвестно.

Также Белагропромбанк сообщил, что работы по устранению этой проблемы уже ведутся.

[info_b]

Отметим, что паспорт гражданина Беларуси нужно менять каждые 10 лет (на такой же срок выдают идентификационную карту и биометрический паспорт). Однако по достижении 64-летнего возраста паспорт выдается до 100 лет. А 100-летнему белорусу выдадут документ до 125 лет.

Детям до 14 лет выдают паспорт гражданина, идентификационную карту и биометрический паспорт сроком на 5 лет.

[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белоруска оплатила покупку в евро карточкой в белорусских рублях и через день обнаружила, что с ее счета списали “заметно больше”. В Альфа-Банке, карточка которого использовалась при покупке, пояснили, в чем дело.

«На 42 рубля больше» — В банке пояснили, когда с белорусов снимут «курсовую разницу» за покупки в интернете