Один из банков перестал выдавать международные переводы белорусам с такими паспортами
Белагропромбанк перестал отправлять и выдавать международные денежные переводы клиентам, у которых срок действия документа, удостоверяющего личность, составляет больше 20 лет.
Как сообщили в пресс-центре банка, это ограничение временное из-за “технических причин”. Когда снова можно будет отправлять и принимать международные переводы клиентам с такими паспортами, пока неизвестно.
Также Белагропромбанк сообщил, что работы по устранению этой проблемы уже ведутся.
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Отметим, что паспорт гражданина Беларуси нужно менять каждые 10 лет (на такой же срок выдают идентификационную карту и биометрический паспорт). Однако по достижении 64-летнего возраста паспорт выдается до 100 лет. А 100-летнему белорусу выдадут документ до 125 лет.
Детям до 14 лет выдают паспорт гражданина, идентификационную карту и биометрический паспорт сроком на 5 лет.
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Ранее Telegraf.news рассказывал, что белоруска оплатила покупку в евро карточкой в белорусских рублях и через день обнаружила, что с ее счета списали “заметно больше”. В Альфа-Банке, карточка которого использовалась при покупке, пояснили, в чем дело.
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