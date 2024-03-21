Когда в Беларуси введут запрет на регистрацию новых ИП? Депутаты одобрили новый законопроект

Опубликовано: 21.03.2024 16:11 , Обновлено: 21.03.2024

Палата представителей Национального собрания в четверг, 21 марта, приняла во втором чтении нашумевший проект закона "Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности". В числе прочего, в законопроекте прописали ограничения на определённые виды деятельности, которыми в случае принятия закона запретят заниматься индивидуальным предпринимателям (ИП). Узнали, когда введут запрет на регистрацию таких новых ИП.

Член Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Анатолий Насеня, представляя законопроект в парламенте, пояснил, что одобренный депутатами документ закрепляет новую структуру бизнеса в Беларуси. После того, как законопроект вступит в законную силу, он будет состоять из двух категорий:

юридические лица, которые разделят на малые (с численностью работников до 100 человек), средние (до 250 работников) и крупные (свыше 250 работников) коммерческие организации;

физические лица, которым разрешат самостоятельно вести профессиональную деятельность и заниматься предпринимательской деятельностью в статусе ремесленника, владельца агроэкоусадьбы, индивидуального предпринимателя.

При этом виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП в Беларуси сильно ограничат. Точный их перечень ещё предстоит утвердить правительству, “исходя из экономической целесообразности”, сообщили в пресс-службе белорусского парламента.

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Однако уже сейчас известно, что по тем видам деятельности, которые не войдут в данный перечень, введут запрет на регистрацию новых ИП . Планируется, что он начнёт действовать уже с 1 октября 2024 года .

При этом, как и анонсировалось ранее, индивидуальные предприниматели, продолжающие свою деятельность на момент принятия данного законопроекта, будут обязаны изменить свой статус на юридические лица. Сделать это нужно будет до 31 декабря 2025 года .

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При этом правительство пообещало предпринимателям “упрощенный механизм перехода” - сменить статус на “юридическое лицо” и завершить все необходимые процедурные действия пообещали в течение одного рабочего дня, без приостановки деятельности, что позволяет ИП выполнять свои “обязательства перед бюджетом и контрагентами в полном объеме”.

Кроме того, по словам Насени, авторы законопроекта решили пересмотреть виды деятельности, которыми разрешено заниматься ремесленникам и самозанятым. Их решили объединить в одном законодательном акте, который ещё предстоит принять правительству.

Ранее Телеграф сообщил, что, по оценкам Департамента по предпринимательству Минэкономики, решение белорусских властей ограничить сферы деятельности индивидуальных предпринимателей коснутся как минимум 100 тыс. белорусов, зарегистрировавшихся как ИП.

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А в инспекции МНС по Минску в феврале рассказали о важном изменении, которое коснётся всех индивидуальных предпринимателей уже этим летом.

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