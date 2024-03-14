Белорусские предприниматели предложили ввести мораторий на крупные магазины. Это как?

Опубликовано: 14.03.2024 08:38 , Обновлено: 25.04.2025

Минский столичный союз предпринимателей и работодателей (МССПиР) предложил ужесточить контроль за расширением крупных торговых сетей, поскольку на их долю в Беларуси уже приходится почти 70% розничного товарооборота. В качестве меры по предотвращению "экспансии" крупных игроков на рынке бизнес-союз предложил ввести мораторий на новые торговые площадки свыше 3 тыс. кв. м и выработать "научно и экономически обоснованную методику целесообразности их размещения".

В качестве показательного примера директор МССПиР Виктор Маргелов привел ситуацию с популярной сетью “Евроопт”, которая, по его словам, превысила установленную предельную долю на рынке в 20% более чем в 50 регионах Беларуси.

Согласно статистике, озвученной в рамках круглого стола, который 13 марта состоялся в Минске при участии представителей бизнеса и госорганов, доля малого и среднего бизнеса в розничном товарообороте в Беларуси за последние 14 лет снизилась с 40,9 до 26,9% Прошлый год, по данным союза предпринимателей, для большинства небольших частных торговых точек оказался убыточным, сообщил портал Office Life.

По словам Маргелова, сохранить присутствие малого и среднего бизнеса на белорусском рынке можно, “ограничив аппетиты торговых сетей”, а также банков,которым предложили снизить ставки на услуги эквайринга при расчетах карточками. Сейчас, по словам предпринимателей, им приходится платить банку около 2% с каждого чека, что почти вдвое превышает среднюю рентабельность торговли по стране в целом.

Кроме того, представители малого и среднего бизнеса предложили внести очередные изменения в постановление Совмина №713 о системе регулирования цен. Причем среди предложений, которые бизнес-союзы в ближайшее время планируют направить в Минэкономики, МАРТ и другие госорганы, фигурируют как исключения из постановления некоторых категорий товаров, так и полная отмена ценовых ограничений для малого бизнеса.

В свою очередь заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова , говоря о перспективах изменения постановления Совмина №713, подчеркнула, что данный документ “корректируется с учетом правоприменительной практики”.

“Предложения должны иметь четкое экономическое обоснование”, - процитировало Емельянову БелТА.

Ранее Телеграф сообщил, что в конце февраля этого года министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов заявил об усилении “влияния регулятора на ценовую ситуацию” в стране после очередной корректировки действующей системы госрегулирования цен.

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В свою очередь председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур предсказал “неплохие результаты” в экономике страны по итогам 2024 года и пообещал белорусам ценовую и финансовую стабильность.

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