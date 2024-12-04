Когда наниматель обязан выплатить белорусам не меньше 3 зарплат при увольнении? В суде рассказали

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Опубликовано: 04.12.2024 18:39 , Обновлено: 04.12.2024

В Минском городском суде рассказали, когда наниматель при увольнении должен выплатить белорусам не меньше трех средних заработков. Напомним, при прекращении трудовых отношений работодатель должен вовремя и в полном объеме рассчитаться с сотрудником.

Как пояснила судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Инна Яблокова, есть условия, когда наниматель при увольнении должен выплатить выходное пособие работнику.

Так, выплата в размере не менее двухнедельного среднего заработка положена, когда причина увольнения - отказ сотрудника продолжать работать при изменении существенных условий труда. Или если он увольняется из-за призыва на военную службу, рассказала Яблокова.

По ее словам, если трудовой договор расторгают по причине ликвидации организации или сокращения численности либо штата работников, то здесь размер выходного пособия - не меньше трех среднемесячных заработков. Две зарплаты при увольнении наниматель должен заплатить мужу или жене, если его (ее) супругу (супруга) перевели на службу в другую местность.

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Судья подчеркнула, что выплатить выходное пособие, которое предусмотрено законодательными нормами, в меньшем размере или не дать его вообще наниматель не имеет права. Кстати, совместители при увольнении выходное пособие не получают.

Кроме того, сумму, равную трем средним зарплатам, работодатель обязан выплатить при досрочном расторжении контракта с работником из-за невыполнения или ненадлежащего выполнения условий документа по вине нанимателя. Это уже будет называться компенсацией .

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Она, к слову, не положена при увольнении работникам, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста и имеют право на пенсию, а также тем, кто уже получает ее, [link href=“https://belta.by/society/view/kompensatsija-za-otpusk-i-vyhodnoe-posobie-chto-dolzhny-vyplatit-rabotniku-pri-uvolnenii-rasskazala-680299-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказала [/link] Яблокова агентству БелТА. Она добавила, что сотрудникам, которые получают социальные пенсии, по инвалидности, по случаю потери кормильца, должны заплатить выходное пособие в размере не меньше двухнедельного среднего заработка.

Ранее Telegraf.news писал, что в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси пояснили, какие доплаты положены белорусам при работе в ночное время. Так, их размер зависит от того, где трудится человек.

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