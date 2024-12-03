Когда наниматель обязан дать 13-ю зарплату белорусам? Специалист ответила

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Опубликовано: 03.12.2024 16:22 , Обновлено: 03.12.2024

Конец календарного года - это еще и подведение итогов рабочего в организациях. Многие белорусы слышали или получали 13-ю зарплату, но вряд ли все знают, обязательна она или нет. Специалисты ответили.

“Годовая премия, или 13-я зарплата, не регламентируется трудовым законодательством, соответственно, ее выплата не является обязательной”, - пояснил заведующий кафедрой налогов и налогообложения Белорусского государственного экономического университета Сергей Наумчик, [link href=“https://aif.by/dontknows/mogut_li_13-yu_zarplatu_vyplatit_ne_vsem_sotrudnikam” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] газета “Аргументы и факты в Беларуси”.

Соответственно, каждый наниматель сам определяет, платить или нет своим работникам 13-ю зарплату, а также условия ее назначения. К примеру, он может отказать в выплате годовой премии сотруднику, который устроился работать в организацию недавно.

[info_b]Согласно ст. 63 Трудового [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900296” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (ТК) Беларуси, формы, системы и размеры оплаты труда работников, в том числе стимулирующие (надбавки, премии, бонусы и иные выплаты) и компенсирующие выплаты, устанавливает наниматель на основании коллективного договора, соглашения, иных локальных правовых актов (положение об оплате труда, положение о премиях или о премировании и пр.) и трудового договора.[/info_b]

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Но если выплата 13-й зарплаты и условия ее получения прописаны в перечисленных выше документах и сами условия выполнены, то работодатель в таком случае обязан дать это материальное поощрение, [link href=“https://ilex.by/voznagrazhdenie-po-itogam-raboty-za-god-vyplata-uchet-i-nalogooblozhenie/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказала [/link] эксперт в области бухгалтерского учета и налогообложения Лариса Крутикова.

Она добавила, что даже если положение о 13-й зарплате отсутствует в документах, работодатель все равно вправе выдать ее. В этом случае достаточно приказа руководителя о выплате определенной суммы годового вознаграждения.

Ранее Telegraf.news писал, что 21 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №429, который вносит изменения в указ №27 от 18 января 2019 года “Об оплате труда работников бюджетных организаций”. Согласно документу, за счет “оптимизирования должностей” белорусам-бюджетникам разрешили доплачивать за дополнительную работу.

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