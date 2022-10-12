Прокуратура в Барановичах завела уголовное дело из-за разделанной курицы

Опубликовано: 12.10.2022 11:47 , Обновлено: 12.10.2022

Барановичская прокуратура возбудила уголовное дело на должностных лиц птицефабрики «Дружба» за то, что они приказали работникам разделать цыпленка-бройлера и завысили на него стоимость.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры 12 октября.

По информации ведомства, должностные лица предприятия «зная о запрете ежемесячного повышения сверх 1,2% цены на социально-значимый товар», а именно на тушку цыпленка-бойлера:

распилить его на две части «без существенных затрат и образования нового вида товара»;

продавать ее по «по завышенной стоимости без учета введенных ограничений».

На них завели уголовное дело по по ч.2 ст.426 Уголовного кодекса — превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности.

Теперь причастным грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. А если это совершило «лицо, занимающее ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, а равно умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств», то до 10 лет лишения свободы.

Ранее Телеграф писал, что Совет министров Беларуси запретил магазинам разделывать тушки куриц для продажи отдельно бедрышками, ножками и грудками и полутушками. Для этого чиновники приняли даже отдельное постановление Совета министров №685 от 10 октября.

Правительство запретило магазинам разделывать тушки куриц на бедрышки, филе и окорочка