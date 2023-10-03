Казахстан ввел запрет для белорусских фур с 9 октября. Что случилось?

Опубликовано: 03.10.2023 17:31 , Обновлено: 03.10.2023

В Казахстане приняли нормативный правовой акт, который возобновил запрет международной перевозки грузов из третьих стран в страну путем перецепки (перегрузки) для грузовых транспортных средств Республики Беларусь. Информацию подтвердило Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

Так, с 9 октября 2023 года, если европейский перевозчик будет везти груз, а на белорусском ТЛЦ произойдет перецепка/перегрузка и далее этот груз будет перевозится белорусским или российским перевозчиком, то такую машину не пропустят на территорию Казахстана.

«Просим учитывать данную информацию при организации международных автомобильных перевозок грузов в Республику Казахстан», – написали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Стоит отметить, что Казахстан не в первый раз запрещает перевозку грузов с перецепкой (перегрузкой) из Беларуси.

[info_b]В мае 2023, Казахстан отменил запрет на «перецепку» для перевозчиков России и Беларуси, отмечая, что «казахстанской стороной проявлено понимание» в связи с геополитической ситуацией. Это решение вызвало бурю негодования у перевозчиков в Казахстане, которые жаловались на то, что россияне и белорусы отбирают их «хлеб».[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию, где провёл переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем. В числе прочего он заявил, что Казахстан будет соблюдать санкции против России.

Токаев пообещал соблюдать санкции против России

Напомним, что Польша с вечера вторника, 21 февраля, запретила белорусским грузовикам пересекать границу через последний оставшийся открытым грузовой переход Кукурыки-Козловичи, предложив следовать в Литву и Латвию.

Польша закрыла последний грузовой пункт пропуска на границе с Беларусью

С 1 же июня Польша полностью приостановила грузовое движение на границе с Беларусью для белорусских и российских грузовых автомобилей (с госномерами Беларуси и РФ).

Беларусь ограничила въезд польских автомобилей на свою территорию. Что известно?

А Беларусь летом расширила действующие ограничения, касающиеся перемещения по территории Беларуси грузовых автомобилей, зарегистрированных в государствах Евросоюза. Со 2 июля проезд по территории страны решили закрыть ещё и для прицепов и полуприцепов с польской регистрацией.

Беларусь ограничила въезд польских автомобилей на свою территорию. Что известно?