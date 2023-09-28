Токаев пообещал соблюдать санкции против России

🎥 Видео

Опубликовано: 28.09.2023 18:35 , Обновлено: 28.09.2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию, где провёл переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем. В числе прочего он заявил, что Казахстан будет соблюдать санкции против России.

«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», — сказал Токаев.

[Telegram_widget url=“https://t.me/smotri_media/60581”]

Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила об уходе из РФ. А что в Беларуси?

Кроме того, президент Казахстана выступил за прекращение войны в Украине и начало переговоров.

Также Токаев заявил, что между Казахстаном и РФ нет территориальных споров, поэтому “каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется”.

В Кремле заявления Токаева пока не прокомментировали.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что источники среди американских, европейских и украинских чиновников рассказали The New York Times, что РФ преодолела санкции и экспортный контроль западных стран и смогла увеличить производство ракет в сравнении с довоенным уровнем.

Вопреки санкциям. Производство ракет в РФ превысило довоенные уровни — NYT