"А чего за больничный так мало?" - Экс-работница Витебского завода показала свои расчетники. Что ответили подписчики?

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Опубликовано: 25.02.2025 17:56 , Обновлено: 25.02.2025

Бывший металлизатор Витебского завода радиодеталей "Монолит" опубликовала в TikTok свои расчетные листы за октябрь, ноябрь и декабрь 2024 года. Со слов женщины, ей обещали платить 1400 рублей. Однако в расчетниках суммы меньше. Комментаторы попытались разобраться, в чем дело.

Так, в графе “К выдаче” в опубликованных расчетниках в октябре - 4,92 рубля, в ноябре - 430,42 , в декабре - 192,77 . Судя по данным из этих документов, в октябре женщина работала 7 дней, за 56 рабочих часов начислили 109,2 рубля. Еще там сказано о 10 днях больничного.

Есть также графа “Межрасчетные выплаты” (в октябре - 241 рубль), под которой обычно указывают аванс. А еще почему-то указана отдельная графа “Выплата зарплаты” - 300,31 рубля.

В ноябре, по расчетнику, женщина работала 20 дней, оплата за 159 часов - 310,05 рубля. Также в листах есть информация, что женщина работает на 1,3 ставки в час. Что это значит, не понятно.

“А чего за больничный так мало?” - спросила одна комментаторша. Автор ролика ответила, что не знает.

“Работай по 300 часов в месяц и заработаешь”, - предложил пользователь TikTok.

«И что еще он хочет?» — Механизатор Слуцкого льнозавода показал свой расчетник. Сколько начислили за месяц?

“А как жить за эти деньги?” - поинтересовалась еще одна комментаторша.

“Работала в октябре 7 дней, получила 550 р. Это и будет больше 1500 за полный рабочий месяц. Что не так? Или зарплата должна быть 1500, даже если один день отработан?” - спросила другая.

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“Однозначно больничный начислили не по закону. Как минимум, из БПМ [бюджета прожиточного минимуму] должен быть начислен”, - добавил юзер TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что минский повар опубликовал в TikTok ролик, в котором возмутился размером зарплаты, предложенной ему на работе у семьи. С его слов, это работа в “вип-сегменте”, причем не с полной занятостью. Комментаторы стали делиться мнениями, много мужчине предложили или мало.

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