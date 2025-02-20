"И что еще он хочет?" - Механизатор Слуцкого льнозавода показал свой расчетник. Сколько начислили за месяц?

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Опубликовано: 20.02.2025 12:51 , Обновлено: 24.02.2025

Механизатор Слуцкого льнозавода опубликовал в TikTok свой расчетный лист за январь 2025 года. В графе "К выдаче" было написано про 483,17 рубля. Комментаторы стали изучать расчетник, чтобы понять, почему так мало вышло.

“Расчетный лист за январь месяц. Механизатор Слуцкого льнозавода - 483 рубля 17 копеек”, - сказал автор видео.

По данным из расчетника, 14 дней работник находился на больничном. А в графе “Повременно” сказано о 8 рабочих днях.

“То есть, если болел, можно не кушать, не платить коммуналку и прочее?” - поинтересовался один комментатор.

Впрочем, со слов автора ролика, в расчетнике допущена ошибка. “Неправильно часы стоят, неправильно больничные”, - написал он.

“Больничный неправильно насчитан, в следующем месяце будет пересчитан”, - добавил пользователь с никнеймом “ПрофсоюзАПК_Слуцк”.

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Еще одна пользовательница TikTok посоветовала обращаться в прокуратуру: “А должно быть на руках 726, нужно идти в прокуратуру, я так делала, и все было нормально”.

[info_b]С 1 января 2025 года размер месячной минимальной заработной платы в Беларуси составляет 726 рублей.[/info_b]

“А сколько ты хотел за 8 дней???” - поинтересовался юзер. К слову, многие комментаторы тоже не замечали графу о больничном.

А кого-то и больничный не смутил: “8 - рабочий и 14 - больничный. И что еще он хочет?”

“Главное, никого не смущает: за 8 рабочих дней - 46 рублей”, - заметил еще один комментатор.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором похвастался своей зарплатой на Брестском мясокомбинате. Мужчина утверждает, что в ноябре заработал там 4200 рублей “чистыми”. Комментаторы стали просить показать расчетный лист и автор видео сделал это.

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