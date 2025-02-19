"За 2-3 часа в день - 880 рублей" - Минчанам предложили вечернюю подработку. Что надо делать?

🎥 Видео

Опубликовано: 19.02.2025 21:06 , Обновлено: 19.02.2025

Минчанин опубликовал в TikTok ролик, в котором предложил подработку на 2-3 часа в день утром или вечером с оплатой 880 рублей за месяц. Какое-то образование или особые навыки не понадобятся: нужно будет мыть помещения в офисе.

“Сладкое местечко освобождается на Победителей, 7. Наш офис - 600 квадратных метров. 5/2 - либо утром, либо вечером. 880 рублей за 2-3 часа работы в день с понедельника по пятницу”, - рассказал автор ролика.

И судя по одному из его комментариев под видео, мыть полы нужно будет не шваброй, а на специальной машине.

“Зарплата хорошая. 600 кв. м за 2 часа не уберешь. Я уборщица, убираю 600 кв. м с 8 до 12:30, до 13:00. Воду поменять (4 ведра, не менее), и плюс пыль протереть. А зарплата на 600 кв. м хорошая”, - поделилась одна комментаторша.

Автор видео ей ответил, что “сейчас [в этом офисе] убирались 2,5 часа”. На вопросы пользователей TikTok, почему это “сладкое местечко” освободилось, мужчина не отвечал, а предлагал “включить фантазию”.

Ранее Telegraf.news писал, что на портале государственной службы занятости опубликовали вакансию с весьма привлекательной зарплатой: от 14 до 17,5 тыс. рублей. Журналист Telegraf.news узнал, на какой должности пообещали так платить, что надо делать и какие требования к кандидату.

Зарплата — до 17,5 тыс. рублей. Белорусам предложили работу с гибким графиком. Что надо делать?