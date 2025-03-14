"Как такое может быть?" - Белоруска показала расчетник на отработке. В TikTok объяснили, почему это "неплохо"

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Опубликовано: 14.03.2025 17:09 , Обновлено: 14.03.2025

Белоруска, которая, с ее слов, работает по распределению на одном из предприятий в Борисове Минской области, опубликовала в TikTok ролик, где показала свой расчетник за февраль. Некоторые комментаторы удивились начисленной сумме, другие же нет и объяснили, почему так вышло.

Судя по опубликованному фото, работает девушка на ОАО “Світанак” швеей. В феврале ей начислили 591,38 рубля. Из этой суммы удержали аванс (100 рублей), профсоюзные взносы (5,91) и взнос в пенсионный фонд (5,91). К выдаче на руки вышло 479,56.

Отработала девушка, по данным из расчетного листа, 19 дней - 152 часа всего. И, судя по всему, работает она по повременно-сдельной системе оплаты труда.

[info_b]При такой системе одна часть оплаты рассчитывается в пропорции к отработанному времени, другая - согласно объему выпущенной продукции. Подробнее можно почитать в [link href=“https://www.nitt.by/izdaniya/nitt/povremenno-sdelnaya-sistema-oplaty-truda_0000000” target=“_blank” rel=“noopener”] статье [/link] экономиста Сергея Бушмина для журнала “Нормирование и тарификация труда”. [/info_b]

У этой системы нет единого способа применения, на каждом предприятии - своя формула расчета. Какая в организации, где работает белоруска, неизвестно.

“Кто как работает, так и получает, если норму не делаете, конечно, зарплата копейки будет”, - написала одна комментаторша. В ответ на это автор видео пожаловалась на “космическую норму”, которую надо выполнять на предприятии.

“У швеи зарплата сдельная. Если приходить, три нитки вшить и день сидеть, то и зарплата будет соответствующая”, - считает другая пользовательница TikTok.

“Ну, уже неплохо, я там за 9 дней на практике получила 9 рублей”, - поделилась третья.

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Были и те, у кого все же вопросы к зарплате возникли. “Как такое может быть, если минимальная заработная плата - 750 рублей?” - спросила комментаторша.

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Как [link href=“https://www.nitt.by/vopros-otvet/sdelnaya-oplata-truda-kogda-doplata-do-m_v0000-0013429” target=“_blank” rel=“noopener”] поясняла [/link] экономист Анна Якушева в комментарии порталу Nitt.by, при сдельной форме оплаты труда предприятие должно доплачивать сотруднику до минимальной заработной платы в случае, если работник выполнил нормы труда. “Для рассмотрения вопроса об установлении доплаты до минимальной заработной платы (МЗП) оценивается выполнение (невыполнение) работником обязанностей, вытекающих из условий его трудового договора (контракта)”, - сказала Якушева.

С 1 января 2025-го размер месячной минимальной зарплаты в Беларуси составляет 726 рублей.

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“Читаю и поражаюсь людям. Если все пойдут в начальники, что тогда будет? Накинулись на девочку, она старалась, и ей обидно”, - встала на сторону автора видео одна комментаторша.

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Другой юзер решил, что дело в самой профессии: “А сколько вы хотите получать? По 3000? Так и на должность соответствующую устраивайтесь… Взяли рабочую специальность по нише и жалуетесь”.

“А тут прям все с красным дипломом собрались. И все директора с зарплатой 5000”, - парировала еще одна комментаторша.

Кто-то же дал совет девушке: “Пока идет отработка, посмотри на бирже труда, какие больше всего требуются профессии и где зарплату норм обещают. И развивайся в том направлении”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минском городском объединении профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси объяснили, когда наниматель обязан заплатить работнику при увольнении три зарплаты. Журналист Telegraf.news посмотрел, в каких еще случаях положены подобные выплаты.

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