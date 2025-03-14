"В день 120 рублей" - Белорусов позвали на работу по благоустройству. В TikTok предложили больше

🎥 Видео

Опубликовано: 14.03.2025 13:28 , Обновлено: 14.03.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором предложил работу по благоустройству в Минской области. Пообещал платить еженедельно, за один день - 120 рублей. Комментаторы стали предлагать оплату больше.

“Требуется работник на благоустройство территории. Оплата в конце недели, 120 рублей в день. Пишите, звоните, все обсудим, встретимся. Работы связаны с планировкой, выкопкой, посадкой деревьев, дорожки, газоны”, - рассказал автор видео.

Он добавил, что на рабочее место привозят из Минска и отвозят обратно. В одном из комментариев мужчина уточнил, что рабочий день - 10 часов, но конкретный график не озвучил, жилье не дают. Еще сказал, что работник нужен до ноября ориентировочно, оформление - по договору подряда.

“Ты что, я давно 160 плачу!” - утверждал один комментатор. За какую именно работу, он не уточнил.

“100 у. е. плачу, а за такие копейки работай сам”, - написал другой. Тоже без пояснения, какая у него работа.

“Я плачу уже давно 240”, - похвастался третий.

«Скажи, что за предприятие» — Минчанин похвастался пачками зарплаты на 13,5 тыс. Кем работает?

Но другие комментаторы считали оплату “нормальной” и просили номер для связи, уточняя, нужны ли еще люди. “А вахты нет для мужа? И жена бы хотела”, - спросила пользовательница TikTok. Автор видео ответил ей, что сейчас нужен “на постоянку” работник.

“Норм зарплата, за 22 дня - 2640”, - посчитала пользовательница TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что минчанин опубликовал в TikTok ролик, в котором предложил подработку на 2-3 часа в день утром или вечером с оплатой 880 рублей за месяц. Причем какое-то образование или особые навыки не понадобятся.

«За 2-3 часа в день — 880 рублей» — Минчанам предложили вечернюю подработку. Что надо делать?