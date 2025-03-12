"Скажи, что за предприятие" - Минчанин похвастался пачками зарплаты на 13,5 тыс. Кем работает?

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Опубликовано: 12.03.2025 16:36 , Обновлено: 12.03.2025

Минчанин опубликовал в TikTok ролик, в котором показал большие пачки рублей. С его слов, это "зарплата за прошлый месяц". Часть комментаторов не поверила, что деньги мужчина заработал на обычной работе, но были и те, у кого сомнений не возникло.

“А вы говорите, трактористы в колхозе мало зарабатывают. Вот, пожалуйста, зарплата за прошлый месяц”, - сказал автор ролика.

На видео заметен экран смартфона с каким-то приложением, где указана сумма 13,51 тыс. рублей. Комментатор ролика предположил, что это приложение одной белорусской букмекерской конторы.

“Какие-то чистые руки для тракториста”, - засомневалась в версии о работе комментаторша.

“И где такие зарплаты?” - спросила другая.

Еще один пользователь TikTok, увидев пачки денег, сказал, что “это на весь колхоз за год”. “Походу трактор продал”, - предположил другой юзер.

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Третья комментаторша поверила в версию о работе трактористом: “Кто работает, тот и получает”. “Где такой руководитель сельхозпредприятия? Желаю ему в глаза посмотреть, если правда, руку пожать за такое обращение к людям рабочим”, - написал пользователь TikTok.

“Ага, 13 тысяч за месяц, что-то враньем попахивает”, - не поверила комментаторша.

“Скажи, что за предприятие”, - попросил еще один юзер.

Ранее Telegraf.news писал, что минчанин опубликовал в TikTok ролик, в котором предложил подработку на 2-3 часа в день утром или вечером с оплатой 880 рублей за месяц. Причем какое-то образование или особые навыки не понадобятся.

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