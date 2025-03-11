Когда белорусам обязаны заплатить три зарплаты при увольнении? В профсоюзе пояснили

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Опубликовано: 11.03.2025 11:17 , Обновлено: 11.03.2025

В Минском городском объединении профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси объяснили, когда наниматель обязан заплатить работнику при увольнении три зарплаты. Журналист Telegraf.news посмотрел, в каких еще случаях положены подобные выплаты.

“При досрочном расторжении контракта по вине нанимателя, если нанимателем нарушено трудовое законодательство, работнику выплачивается трехмесячное пособие”, - сказали в профсоюзе.

Там пояснили, что факт нарушения нанимателем трудового законодательства устанавливает:

уполномоченный орган надзора за соблюдением законодательства о труде,

профсоюзы,

суд,

или же сам наниматель.

К слову, ранее Telegraf.news рассказывал, когда еще наниматель при увольнении обязан выплатить подобное пособие в том или ином размере. Так, выплата на сумму не менее двухнедельного среднего заработка положена, когда причина увольнения — отказ сотрудника продолжать работать при изменении существенных условий труда. Или если он увольняется из-за призыва на военную службу, пояснила судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Инна Яблокова.

По ее словам, если трудовой договор расторгают по причине ликвидации организации или сокращения численности либо штата работников, то здесь размер выходного пособия — не меньше трех среднемесячных заработков. Две зарплаты при увольнении наниматель должен заплатить мужу или жене, если его (ее) супругу (супруга) перевели на службу в другую местность.

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