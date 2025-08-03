Как студентам-платникам получить скидку до 60% в белорусских вузах? Репетитор рассказал о 3 важных условиях

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Опубликовано: 03.08.2025 16:35 , Обновлено: 03.08.2025

Репетитор по английскому языку Анна Богданович, которая специализируется на подготовке абитуриентов к ЦТ и ЦЭ, напомнила всем белорусским студентам, поступившим на платное обучение, что у них есть шанс на получение скидки. Причем доходить она может до 60%.

Редакция Telegraf.news проверила рекомендации эксперта в двух вузах (БГУ и БГПУ) и убедилась, что шанс платить меньше за подключение высшего образования в государственных вузах точно есть.

Для начала надо понимать, что скидку могут дать начиная со второго курса. Все потому, что студентам надо за первый год доказать, что они имеют право на снижение цены.

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“Каждый год эту скидку нужно будет подтверждать потом. То есть на третий курс - отдельно, на четвёртый курс - отдельно”, - рассказала в своем TikTok репетитор.

Анна Богданович уточнила, что студентам-платникам надо соответствовать трем условиям.

“И вот особенности могут варьироваться от в университета к университету, но, в общем и целом, это всегда ваша успеваемость, научная работа и активное участие в жизни университет. То есть это успеваемость, наука и социальная активность”, - рассказала эксперт.

По словам репетитора, под успеваемостью обычно понимают, что не менее 50% всех оценок должны быть девятки и десятки, а остальное не ниже 6 баллов (так например прописано в положении о скидках БГУ). А это значит, что студентам, претендующим на снижение стоимости обучения надо с самой первой сессии стараться учиться, ходить на все лекции.

“Второе, это научная деятельность. Не пугайтесь слова “наука”, потому что, действительно, учеба в университете это всегда наука”, - уточнила Анна Богданович.

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“Бакалавр — это уже научная степень, так скажем. Поэтому научная деятельность подразумевает в некоторых университетах наличие публикаций. В некоторых университетах - это еще и участие в конференциях, может быть международных”, - уточнила репетитор.

Но тут стоит заранее узнать в администрации университета, что нужно на самом сделать, чтобы претендовать на скидку.

Что касается активности в общественной жизни вуза, то тут могут быть любые мероприятия, организации в рамках вуза. Тут тоже стоить заранее уточнить, и они как правило прописаны в положениях о скидках, которые утверждают ректоры в каждом вузе.

“Степень уровень скидки 20 -40 либо 60% зависит от вашей успеваемости, то есть чем выше ваш средний балл, тем выше вам дадут скидку. Поэтому все это возможно. Но в некоторых университетах проще получить, в некоторых - сложнее. Поэтому пробивайте эту базу заранее, но знаете, что такое возможно. Успехов!”, - посоветовала педагог.

Что важно, скидка на обучение не обязывает студентов потом идти по распределению. Они все равно остаются "платниками".

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