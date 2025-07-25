"Приоритетное направление" - Власти Минска решили мотивировать школьников получать "рабочие профессии"
Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский заявил, что власти города хотят, чтобы все больше выпускников школ шли учиться на среднее специальное образование.
“Сегодня приоритетное направление это развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования. Мы делаем ставку как раз на обучение, на продолжение обучения выпускников школ именно в системе колледжей. Почему? Потому что экономика нашего города и страны крайне нуждается в квалифицированных кадрах со средним специальным и профессионально-техническим образованием”, - заявил чиновник.
По его словам, на рынке труда Минска сегодня более 60% вакансий - это как раз вакансии по рабочим профессиям. “Мы пересматриваем ежегодно палитру, линейку специальностей, на которые принимаются абитуриенты. Ее осовремениваем как раз во взаимодействии с предприятиями и организациями”, - пояснил Андрей Стригельский передали “Минск-Новости”.
Ранее Telegraf.news писал, что министр образования Андрей Иванец 23 июля озвучил предварительные результаты приёмной кампании в белорусских вузах. Глава ведомства заявил о “практически стопроцентной результативности” кампании и рассказал, на каких специальностях зафиксированы рекордные цифры поступающих, а по каким пока недобор и в каких вузах планируют открыть дополнительный набор по завершении основных сроков вступительной.
Иванец заявил о «рекордном» наборе будущих педагогов в вузах. А на каких специальностях недобор?