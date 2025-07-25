"Приоритетное направление" - Власти Минска решили мотивировать школьников получать "рабочие профессии"

Опубликовано: 25.07.2025 15:38 , Обновлено: 25.07.2025

Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский заявил, что власти города хотят, чтобы все больше выпускников школ шли учиться на среднее специальное образование.

“Сегодня приоритетное направление это развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования. Мы делаем ставку как раз на обучение, на продолжение обучения выпускников школ именно в системе колледжей. Почему? Потому что экономика нашего города и страны крайне нуждается в квалифицированных кадрах со средним специальным и профессионально-техническим образованием”, - заявил чиновник.

По его словам, на рынке труда Минска сегодня более 60% вакансий - это как раз вакансии по рабочим профессиям. “Мы пересматриваем ежегодно палитру, линейку специальностей, на которые принимаются абитуриенты. Ее осовремениваем как раз во взаимодействии с предприятиями и организациями”, - пояснил Андрей Стригельский передали “Минск-Новости”.

Ранее Telegraf.news писал, что министр образования Андрей Иванец 23 июля озвучил предварительные результаты приёмной кампании в белорусских вузах. Глава ведомства заявил о “практически стопроцентной результативности” кампании и рассказал, на каких специальностях зафиксированы рекордные цифры поступающих, а по каким пока недобор и в каких вузах планируют открыть дополнительный набор по завершении основных сроков вступительной.

Иванец заявил о «рекордном» наборе будущих педагогов в вузах. А на каких специальностях недобор?