БГУ пообещал некоторым первокурсникам выплатить по 420 рублей и не только

Опубликовано: 17.07.2025 18:51 , Обновлено: 17.07.2025

Белорусский государственный университет (БГУ) анонсировал введение дополнительных социальных гарантий для первокурсников, поступивших на педагогические специальности естественно-научного профиля. Как сообщили в пресс-службе вуза, решение принято для «популяризации педагогического образования».

Поддержку университет пообещал абитуриентам, которые в 2025 году поступят на педагогические специальности физического, механико-математического, химического и биологического факультетов.

Всем поступившим на эти специальности студентам окажут материальную помощь в размере 10 базовых величин (420 рублей) в течение первого учебного года, заявили в вузе. Кроме того, всем иногородним первокурсникам этих специальностей БГУ пообещал предоставить место в общежитии на весь срок обучения .

Напомним, 17 июля в 18:00 белорусские вузы остановили приём документов на бюджет по большинству специальностей.

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