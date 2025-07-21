Прокуратура взыскала с выпускников 650 000 рублей за отказ от распределения. Сколько экс-студентов попали в суд?

Опубликовано: 21.07.2025 12:20 , Обновлено: 21.07.2025

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси сообщили, что в Брестской области взыскали с выпускников как высших, так и средних специальных учебных заведений около 650 тыс. рублей за отказ ехать работать по распределению или отработку неполного срока. Статистики по другим областям, ведомство пока не опубликовало.

[inf]Согласно ст.78 Кодекса Республики Беларусь об образовании специалист (рабочий, служащий), не отработавший установленный срок обязательной отработки, обязан возместить в республиканский и (или) местный бюджет средства, затраченные государством на его подготовку, сообщили в Генпрокуратуре.

При этом таким выпускникам даётся шесть месяцев со дня издания приказа, чтобы сделать это добровольно. [/inf]

В прокуратуре утверждают, что часто молодые специалисты отказывались добровольно расставаться с деньгами. Тогда прокуратура подавала иски в суды, что в итоге приводило к тому, что выпускники еще и возмещали судебные расходы.

За первое полугодие 2025 года в Брестской области в отношении 62 выпускников направили иски в суд на общую сумму свыше 650 тыс. рублей.

В Генпрокуратуре привели несколько примеров. В одном из случаев выпускника «Пинского государственного колледжа строителей» обязали выплатить 14 тыс. рублей за неявку на отработку по распределению.

В другом случае, житель Ивацевич не явился на сельхозпредприятие после учебы. Через суд с него взыскали 14,5 тыс. рублей.

Причем в прокуратуре утверждают, что на практике даже после суда выпускники не хотят платить и в их отношении “инициировали” принудительное исполнение.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске на днях у здания филиала Российского государственного социального университета (РГСУ) выстроились очереди из абитуриентов, подающих документы. Видео молодых людей опубликовал в своём TikTok-аккаунте сам вуз.

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