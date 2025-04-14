Как изменились цены на продукты для пасхальных булок в Беларуси в 2025 году? Рассчитали «индекс кулича» по рецепту Белстата

📊 Анализ

Опубликовано: 14.04.2025 09:50 , Обновлено: 14.04.2025

Для православных и католиков Беларуси в понедельник, 13 апреля, началась Страстная неделя. Уже в воскресенье, 20 апреля, весь христианский мир будет отмечать Пасху, а значит хозяйки уже во всю начали готовиться к пасхальному столу – закупаться яйцами, творогом и мукой для традиционных блюд, без которых невозможно представить себе Пасху в Беларуси. Журналисты Telegraf.news подсчитали, на сколько дороже в этом году обойдётся пасхальный стол, рассчитав своеобразный индекс кулича.

Почему индекс кулича показательнее средней статистики?

Многие экономисты считают, что расчёт неофициальных индексов, таких как индекс «Оливье» к Новому году или стоимость борщевого набора по осени, лучше отражают изменение цен на продукты, значимые для потребителей.

Дело в том, что в перечне средних цен на продуктовые и непродовольственные товары, которые на ежемесячной основе отслеживает Национальный статистический комитет (Белстат) в магазинах и на рынках страны, уже почти 400 позиций. Однако, не факт, что все они актуальны и значимы для каждого отдельно взятого белоруса.

Кто-то не курит, кто-то – совсем не пьёт алкоголь, у кого-то нет детей и, следовательно, ему ни к чему следить за ценами на детские смеси и диетпродукты. А ведь все эти позиции учитываются при расчёте среднего статистического показателя инфляции. Но цены на продукты растут неравномерно – что-то дорожает существеннее, что-то, наоборот, дешевеет, а что-то держится на стабильном уровне.

Именно поэтому цифра инфляции для каждой белорусской семьи, если задаться целью её посчитать, будет разной, в зависимости от вкусовых предпочтений и продуктовых привычек.

Однако, есть некие «базовые сценарии», которые свойственны большинству. Красить яйца и печь куличи на Пасху – один из них.

Показательным индекс кулича является ещё и потому, что при его расчёте учитываются цены на продукты, которые регулярно покупает большинство и в будни: яйца, мука, молоко, сахар, масло – все эти продукты есть на кухне практически каждого белоруса. Как изменился за год индекс кулича? В прошлом году Белстат озвучил свой «индекс кулича». Специалисты подсчитали, что за продукты, рассчитанные на 3-4 пасхальные булки, приготовленные по их рецепту, прошлой весной у белорусов ушло бы в среднем 21,6 рубля.

Для чистоты эксперимента, журналисты Telegraf.news решили использовать для расчёта индекса кулича именно этот рецепт. Вот его обязательные ингредиенты:

Для кулича

1 кг муки,

1,5 стакана молока (375 г),

6 яиц,

300 г сливочного масла,

1,5-2 стакана сахара (600 г),

40-50 г свежих дрожжей или 1 упаковка сухих дрожжей,

3/4 чайные ложки соли,

150 г изюма,

100 г миндаля,

5-6 зерен кардамона или цедра 2 апельсинов

Для глазури:

1 стакан сахара,

1 стакан воды,

2 яичных белка.

Какой кулич приготовить на Пасху? Нашли идеальный и простой рецепт

Поскольку количество соли в рецепте незначительное, её стоимость мы решили в расчёты не включать. Кроме того, мы исключили из подсчётов дрожжи, поскольку цены на этот вид продуктов Белстат не отражает в своей статистике.

Наименование Цена март 2024 (рублей) Цена март 2025 (рублей) Разница в % Мука 1,60 1,68 +5% Молоко 2,05 2,27 +10,7% Яйца 3,32 3,49 +5% Сливочное масло 22,93 24,77 +8% Сахар 2,62 2,67 +2% Изюм (позиция в статистике Белстата - сухофрукты) 17,48 17,15 -2% Миндаль (позиция в статистике Белстата - орехи) 27,06 31,07 +15% Апельсины 5,69 6,87 +20,7%

Исходя из граммовки, указанной в рецепте выше, в 2024 году себестоимость пасхальных куличей, приготовленных по рецепту Белстата, получалась следующей:

1,6 +0,77+2,656 + 6,879 + 1,572 + 2,622 + 2,706 + 2,845 = 21,65 рубля.

В 2025 году за этот обязательный элемент пасхального стола придётся отдать чуть большую сумму:

1,68 + 0,85 +2,792 + 7,431 + 1,6 + 2,5725 + 3,107 + 3,435 = 23,4675 рубля .

Таким образом, наши расчёты показали, что пасхальный кулич за год подорожал на 8,4% .

Обновлено Редакция приносит свои извинения читателям: в первоначальных расчётах был не учтён один из компонентов рецепта, а также расчёты проводились исходя из средней граммовки на стакан молока и сахара. После уточнения рецептурной граммовки специалистами Белстата, в расчёты были внесены правки, которые повлияли на полученный результат.

[info_b]Одновременно с этим номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов за год, с февраля 2024 по февраль 2025 года (данные за март 2025 года Белстат пока не опубликовал) выросла на 19,9% или 402,4 рубля - с 2 025,7 рубля до 2428,1 рубля.[/info_b]

Какую одежду нужно надеть на Пасху, чтобы весь год везло? Пройдя большой праздничный квиз, вы точно не допустите ошибку Купить дешевле? Многие хозяйки в наши дни предпочитают не печь куличи самостоятельно. И не только потому, что на выпечку традиционных пасхальных булок уходит едва ли не весь день. Некоторые считают, что купить готовый кулич с учётом богатого выбора в магазинах выйдет дешевле.

Журналисты Telegraf.news посмотрели, во сколько белорусам обойдутся в этом году покупные куличи. Их массовая продажа ещё не началась и, вероятно, на прилавках пасхальные булки повсеместно можно будет увидеть ближе к выходным, однако в акционных листовках некоторых сетей они уже фигурируют.

Так, самую низкую цену мы нашли в листовке «Соседей» - 3,49 рубля за куличик в 250 г. В сети Green до 15 апреля можно оформить предзаказ на куличи (маркетологи назвали их краффинами) с шоколадной или фисташковой начинкой. За булку в 550 г там просят 18,99 рубля .

Делегировать пасхальную выпечку белорусы могут и многочисленным частным пекарням и даже самозанятым, которые предлагают свою продукцию через популярные сервисы. Цены там стартуют в среднем от 30 рублей .

















А для тех, кто всё же решится печь пасхальные булки самостоятельно, журналистка Telegraf.news поговорила с опытным пекарем и мастером выпечки на закваске Ольгой Бубович и узнала у неё какие формы для выпечки лучше для этого использовать. Оказывается, материал, из которого сделана форма, влияет не только на эстетику готового кулича, но и на то, как он пропекается в духовке.

«Тесто не прилипает» — Пекарь объяснила, какая форма для кулича лучше. Бумажная, металлическая или силиконовая?