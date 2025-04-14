Как изменились цены на продукты для пасхальных булок в Беларуси в 2025 году? Рассчитали «индекс кулича» по рецепту Белстата
Для православных и католиков Беларуси в понедельник, 13 апреля, началась Страстная неделя. Уже в воскресенье, 20 апреля, весь христианский мир будет отмечать Пасху, а значит хозяйки уже во всю начали готовиться к пасхальному столу – закупаться яйцами, творогом и мукой для традиционных блюд, без которых невозможно представить себе Пасху в Беларуси. Журналисты Telegraf.news подсчитали, на сколько дороже в этом году обойдётся пасхальный стол, рассчитав своеобразный индекс кулича.
Почему индекс кулича показательнее средней статистики?
Многие экономисты считают, что расчёт неофициальных индексов, таких как индекс «Оливье» к Новому году или стоимость борщевого набора по осени, лучше отражают изменение цен на продукты, значимые для потребителей.
Дело в том, что в перечне средних цен на продуктовые и непродовольственные товары, которые на ежемесячной основе отслеживает Национальный статистический комитет (Белстат) в магазинах и на рынках страны, уже почти 400 позиций. Однако, не факт, что все они актуальны и значимы для каждого отдельно взятого белоруса.
Кто-то не курит, кто-то – совсем не пьёт алкоголь, у кого-то нет детей и, следовательно, ему ни к чему следить за ценами на детские смеси и диетпродукты. А ведь все эти позиции учитываются при расчёте среднего статистического показателя инфляции. Но цены на продукты растут неравномерно – что-то дорожает существеннее, что-то, наоборот, дешевеет, а что-то держится на стабильном уровне.
Именно поэтому цифра инфляции для каждой белорусской семьи, если задаться целью её посчитать, будет разной, в зависимости от вкусовых предпочтений и продуктовых привычек.
Однако, есть некие «базовые сценарии», которые свойственны большинству. Красить яйца и печь куличи на Пасху – один из них.
Показательным индекс кулича является ещё и потому, что при его расчёте учитываются цены на продукты, которые регулярно покупает большинство и в будни: яйца, мука, молоко, сахар, масло – все эти продукты есть на кухне практически каждого белоруса. Как изменился за год индекс кулича? В прошлом году Белстат озвучил свой «индекс кулича». Специалисты подсчитали, что за продукты, рассчитанные на 3-4 пасхальные булки, приготовленные по их рецепту, прошлой весной у белорусов ушло бы в среднем 21,6 рубля.
Для чистоты эксперимента, журналисты Telegraf.news решили использовать для расчёта индекса кулича именно этот рецепт. Вот его обязательные ингредиенты:
Для кулича
- 1 кг муки,
- 1,5 стакана молока (375 г),
- 6 яиц,
- 300 г сливочного масла,
- 1,5-2 стакана сахара (600 г),
- 40-50 г свежих дрожжей или 1 упаковка сухих дрожжей,
- 3/4 чайные ложки соли,
- 150 г изюма,
- 100 г миндаля,
- 5-6 зерен кардамона или цедра 2 апельсинов
Для глазури:
- 1 стакан сахара,
- 1 стакан воды,
- 2 яичных белка.
Какой кулич приготовить на Пасху? Нашли идеальный и простой рецепт
Поскольку количество соли в рецепте незначительное, её стоимость мы решили в расчёты не включать. Кроме того, мы исключили из подсчётов дрожжи, поскольку цены на этот вид продуктов Белстат не отражает в своей статистике.
|Наименование
|Цена март 2024 (рублей)
|Цена март 2025 (рублей)
|Разница в %
|Мука
|1,60
|1,68
|+5%
|Молоко
|2,05
|2,27
|+10,7%
|Яйца
|3,32
|3,49
|+5%
|Сливочное масло
|22,93
|24,77
|+8%
|Сахар
|2,62
|2,67
|+2%
|Изюм (позиция в статистике Белстата - сухофрукты)
|17,48
|17,15
|-2%
|Миндаль (позиция в статистике Белстата - орехи)
|27,06
|31,07
|+15%
|Апельсины
|5,69
|6,87
|+20,7%
Исходя из граммовки, указанной в рецепте выше, в 2024 году себестоимость пасхальных куличей, приготовленных по рецепту Белстата, получалась следующей:
1,6 +0,77+2,656 + 6,879 + 1,572 + 2,622 + 2,706 + 2,845 = 21,65 рубля.
В 2025 году за этот обязательный элемент пасхального стола придётся отдать чуть большую сумму:
1,68 + 0,85 +2,792 + 7,431 + 1,6 + 2,5725 + 3,107 + 3,435 = 23,4675 рубля .
Таким образом, наши расчёты показали, что пасхальный кулич за год подорожал на 8,4% .
Редакция приносит свои извинения читателям: в первоначальных расчётах был не учтён один из компонентов рецепта, а также расчёты проводились исходя из средней граммовки на стакан молока и сахара. После уточнения рецептурной граммовки специалистами Белстата, в расчёты были внесены правки, которые повлияли на полученный результат.
[info_b]Одновременно с этим номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов за год, с февраля 2024 по февраль 2025 года (данные за март 2025 года Белстат пока не опубликовал) выросла на 19,9% или 402,4 рубля - с 2 025,7 рубля до 2428,1 рубля.[/info_b]
Какую одежду нужно надеть на Пасху, чтобы весь год везло? Пройдя большой праздничный квиз, вы точно не допустите ошибку Купить дешевле? Многие хозяйки в наши дни предпочитают не печь куличи самостоятельно. И не только потому, что на выпечку традиционных пасхальных булок уходит едва ли не весь день. Некоторые считают, что купить готовый кулич с учётом богатого выбора в магазинах выйдет дешевле.
Журналисты Telegraf.news посмотрели, во сколько белорусам обойдутся в этом году покупные куличи. Их массовая продажа ещё не началась и, вероятно, на прилавках пасхальные булки повсеместно можно будет увидеть ближе к выходным, однако в акционных листовках некоторых сетей они уже фигурируют.
Так, самую низкую цену мы нашли в листовке «Соседей» - 3,49 рубля за куличик в 250 г. В сети Green до 15 апреля можно оформить предзаказ на куличи (маркетологи назвали их краффинами) с шоколадной или фисташковой начинкой. За булку в 550 г там просят 18,99 рубля .
Делегировать пасхальную выпечку белорусы могут и многочисленным частным пекарням и даже самозанятым, которые предлагают свою продукцию через популярные сервисы. Цены там стартуют в среднем от 30 рублей .
А для тех, кто всё же решится печь пасхальные булки самостоятельно, журналистка Telegraf.news поговорила с опытным пекарем и мастером выпечки на закваске Ольгой Бубович и узнала у неё какие формы для выпечки лучше для этого использовать. Оказывается, материал, из которого сделана форма, влияет не только на эстетику готового кулича, но и на то, как он пропекается в духовке.
«Тесто не прилипает» — Пекарь объяснила, какая форма для кулича лучше. Бумажная, металлическая или силиконовая?