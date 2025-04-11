"Тесто не прилипает" — Пекарь объяснила, какая форма для кулича лучше. Бумажная, металлическая или силиконовая?

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Опубликовано: 11.04.2025 11:08 , Обновлено: 11.04.2025

До самого яркого и долгожданного весеннего праздника — Пасхи — осталось меньше двух недель, и уже сейчас белорусы массово закупаются атрибутикой и продуктами для выпечки неотъемлемого праздничного лакомства — пасхальных куличей. Среди многообразия видов формочек для выпечки, представленных на рынке, можно ненароком растеряться: бумажные, силиконовые, металлические… Какие из них лучше использовать и как формочка для кулича влияет на его качество и внешний вид? Об этом журналистка Telegraf.news спросила опытного пекаря и мастера выпечки на закваске Ольгу Бубович.

Одни по старинке пекут пасхальные куличи в металлических формах, другие выбирают одноразовые бумажные формочки, а кто-то покупает силиконовые формы для куличей. Для кого-то вопрос выбора может стать дилеммой, но Ольга Бубович всегда отдает предпочтение одному варианту – бумажным формочкам для запекания. Чем они хороши и почему этот вариант лучший для пасхального кулича?

[info_b]Ольга Бубович — пекарь-заквасочник с 7-летним опытом и основатель гастроусадьбы “Хлебовичи” в д. Ствольно (Березинский биосферный заповедник). В 2018 году начала печь хлеб для семьи, после чего прошла множество курсов у именитых пекарей и занялась выпечкой хлеба на закваске профессионально. Проводит онлайн- и офлайн-мастер-классы по своему профилю, на которых обучила мастерству выпечки хлеба на закваске более 100 человек. Ведёт Хлебный Клуб “Хлебович”, где делится своими рецептами, а также проводит живые лекции на хлебную тематику для детей.

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5 причин выбрать бумажные формочки для куличей

Как отметила пекарь, делать выбор в пользу именно бумажных формочек для запекания стоит по нескольким причинам, и их небольшая цена далеко не главное преимущество.

“Используя бумажные формочки, удобно угощать знакомых и близких , а также транспортировать кулич куда бы то ни было. Приходя в гости, такой кулич можно просто оставить прямо в форме. Украсили сверху, поместили в пакетик, завязали — и уже красиво”, — объяснила Ольга Бубович.

Для выпечки пасхальных куличей можно использовать бумажные и металлические формочки, но есть по меньшей мере * причин отдать предпочтение первому варианту. Фото: архив Ольги Бубович

Кроме эстетики и удобства, отдать предпочтение бумажным формочкам стоит и по причине их лучшей теплопроводности , уверена пекарь.

“Можно взять алюминиевые формы или металлические, наподобие тех, в которых пекут торты. Но нужно иметь в виду, что металл забирает на себя много тепла, а значит кулич будет пропекаться дольше. Особенно это касается крупных куличей весом от 500 граммов до килограмма”, — добавила пекарь.

Также использование бумажных формочек позволяет легко рассчитать вес изделия . В отличие от металлических форм, к ним применима отработанная многими кондитерами и пекарями схема, по которой можно рассчитать, сколько теста класть в формы разного диаметра, чтобы кулич получился нужного размера и высоты.

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Используйте эту шпаргалку, чтобы правильно рассчитать количество теста для бумажных форм разных размеров:

7 на 8 см — 120-150 г теста,

9 на 9 см — 200-220 г теста,

11 на 9 см — 300-350 г теста,

13,5 на 9,5 см — 500-550 г теста,

15 на 12 см — 700-750 г теста,

16,5 на 13,5 см — 1000-1050 г теста.

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“А вот в случае с металлическими формами нужно догадаться самостоятельно, насколько их заполнить и насколько кулич вырастет и поднимется”, — заметила Ольга Бубович.

Ещё одно достоинство бумажных форм — возможность легко извлечь из них кулич без повреждений .

“К ним тесто практически не прилипает. Оно гораздо лучше достается из пропитанных бумажных формочек одноразового использования, чем из металлических”, - поделилась наблюдениями Ольга Бубович.

Эксперт также подчеркнул, что в отличие от металлической формы доставать кулич из бумажной формочки сразу после готовности не нужно.

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А что насчёт силиконовых форм для куличей?

Фото: Telegraf.news

Сейчас на прилавках магазинов можно заметить силиконовые формочки для куличей, однако, по словам Ольги Бубович, их лучше не использовать для этой цели.

“Во-первых, они очень зыбкие. Когда их ставишь, можно повредить тесто или наклонить неправильно, и от этого пострадает внешний вид изделия”, — объяснила пекарь.

Кроме того, извлекать кулич из силиконовой формы не проще, чем из бумажной; более того, внешний вид выпечки может пострадать. Доставать куличи как из силиконовых, так и из металлических форм нужно сразу же, не дожидаясь остывания.

“Когда кулич ещё тёплый, он очень подвержен деформациям. Из-за мягкости теста он может некрасиво смяться и потерять форму. А оставлять кулич в силиконовой и металлической формочках остывать нельзя. Он там отпотеет, станет мокрым и это плохо скажется на его качестве и храниться он будет хуже. Бумажная же формочка тоненькая и имеет хорошую теплопроводность. Доставать кулич из бумажной формы сразу не нужно”, - рассказала Ольга Бубович.

Она подчеркнула, что процесс извлечения тёплого кулича из формы часто может пройти неудачно, и от этого может испортиться не только внешний вид выпечки, но и её текстура — уйдёт воздушность.

“Поэтому по всем пунктам бумажные формы превосходят другие, и я рекомендую выбирать именно их для выпечки куличей”, — заключила эксперт.

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